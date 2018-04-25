Борьбой с пылью в Новосибирске займутся молодые ученые

Источник: РИА "Новости"

Тему пыли на улицах Новосибирска обсудили на сессии Совета депутатов города. На ней стало известно, что анализом причин этой проблемы сейчас занимаются молодые ученые.

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— Силами молодых новосибирских ученых готовится подробный анализ происхождения частиц пыли в городе. Тем не менее, становится все более очевидно, что проблема кроется в масштабных источниках открытого грунта в мегаполисе — строительных площадках, с которых грузовые автомобили вывозят на колесах грязь на улицы города, а также в незасеянных газонах вдоль крупных магистралей, — сообщает пресс-служба Совета депутатов.

Во время дискуссии народные избранники вспомнили и еще об одном источнике — работы по замене теплотрасс, сезон которых как раз сейчас начнется.

— Есть возможности по улучшению экологической ситуации в городе, которые не требуют больших финансовых вложений. Новосибирцы, заметив нарушение, могут обратиться с жалобой в ту же районную административно-техническую инспекцию. Штраф для нарушителей пока не очень большой, но, если организация будет получать штрафы регулярно, то очень скоро почувствует дополнительную финансовую нагрузку и задумается над устранением нарушения, — считает депутат Иван Конобеев.