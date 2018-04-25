Какие улицы будут перекрыты 1 Мая в Новосибирске

Источник: VN.ru

С 9.30 до 10.30 на период проведения демонстраций, шествий и митингов прекращается движение транспорта:

— по Морскому проспекту от ул. Терешковой до ул. Ученых;.

— по ул. Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда.

С 10.00 до 11.00 — по ул. Маяковского от ул. Физкультурной до ул. Эйхе.

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С 10.00 до 12.30:

— по Красному проспекту от ул. Гоголя до ул. Советской;.

— по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина;.

— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Кирова.

— по нечетной стороне ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в мэрии.