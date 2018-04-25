Какие улицы будут перекрыты 1 Мая в Новосибирске
Стали известны улицы, на которых ограничат движение автотранспорта
Стали известны улицы, на которых ограничат движение автотранспорта
С 9.30 до 10.30 на период проведения демонстраций, шествий и митингов прекращается движение транспорта:
— по Морскому проспекту от ул. Терешковой до ул. Ученых;.
— по ул. Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда.
С 10.00 до 11.00 — по ул. Маяковского от ул. Физкультурной до ул. Эйхе.
С 10.00 до 12.30:
— по Красному проспекту от ул. Гоголя до ул. Советской;.
— по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина;.
— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Кирова.
— по нечетной стороне ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Восход.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в мэрии.
Ограничения движения транспорта ожидают новосибирцев и в последующие дни в связи с подготовкой ко Дню Победы и проведением этого праздника. О графике перекрытий будет сообщено позже. В прошлом году в связи с 9 Мая улицы в Новосибирске перекрывали четыре раза.