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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербург окончательно отказался от соли зимой на дорогах

Отрицательное воздействие на природу снизилось впервые за десять лет.

Бессолевая уборка снизила отрицательное воздействие на природу. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на выступлении с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием в среду, 25 апреля.

Градоначальник отметил, что впервые за последние десять лет зафиксировано снижение содержания ионов хлора в почвах. Ради точности исследования правительство города в десять раз увеличило объемы мониторинга зеленых насаждений.

-Мы проверили не 100, как обычно, а более 1000 объектов. 52 процента обследованных нами зеленых насаждений находятся в отличном состоянии, 38 процентов — в хорошем, а 10 — в удовлетворительном и лишь процент — в неудовлетворительном, — конкретизировал он.

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