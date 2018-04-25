Петербург окончательно отказался от соли зимой на дорогах

Бессолевая уборка снизила отрицательное воздействие на природу. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на выступлении с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием в среду, 25 апреля.

Градоначальник отметил, что впервые за последние десять лет зафиксировано снижение содержания ионов хлора в почвах. Ради точности исследования правительство города в десять раз увеличило объемы мониторинга зеленых насаждений.