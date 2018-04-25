Челябинские полицейские пересчитают бомжей
В райотделы уже доставили более 70 лиц без определенного места жительства.
В райотделы уже доставили более 70 лиц без определенного места жительства.
В Челябинске проводится
Мероприятие проводится с целью предупреждения бродяжничества, раскрытия преступлений и обеспечения соцзащиты населения. Граждане доставляются в отделы полиции для профилактической работы.
Всех доставленных дактилоскопируют и ставят на учет МВД, они будут также проверены по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений. На добровольной основе граждане могут быть помещены в социальные реабилитационные центры.