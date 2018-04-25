Челябинские полицейские пересчитают бомжей

В Челябинске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж», в рамках которого в районные отделы доставили более 70 лиц без определенного места жительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Всех доставленных дактилоскопируют и ставят на учет МВД, они будут также проверены по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений. На добровольной основе граждане могут быть помещены в социальные реабилитационные центры.