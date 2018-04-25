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13:28 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинские полицейские пересчитают бомжей

В райотделы уже доставили более 70 лиц без определенного места жительства.

В Челябинске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж», в рамках которого в районные отделы доставили более 70 лиц без определенного места жительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Мероприятие проводится с целью предупреждения бродяжничества, раскрытия преступлений и обеспечения соцзащиты населения. Граждане доставляются в отделы полиции для профилактической работы.

Всех доставленных дактилоскопируют и ставят на учет МВД, они будут также проверены по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений. На добровольной основе граждане могут быть помещены в социальные реабилитационные центры.

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