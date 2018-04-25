В центре Омска высадили 34 липы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Омске продолжаются работы по озеленению города. Так, сегодня, 25 апреля, мэрия высадила на проспекте Карла Маркса 9 молодых лип. Ранее в районе Омского государственного университета путей сообщения уже высадили 25 лип.

«По направлению в центр по проспекту Маркса липы растут уже давно, поэтому было принято решение продолжить посадку. Выбран посадочный материал с открытой корневой системой, позже будут использоваться стимуляторы роста корневой системы, что увеличивает приживаемость на 90%. Крона у деревьев уже сформирована, корневая система развита, поэтому питательные вещества будут усваиваться хорошо», — рассказала начальник службы озеленения дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Наталья Томачкова.