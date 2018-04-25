Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Разбился истребитель ВВС США
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
13:34 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска высадили 34 липы

Деревья высадили в районе университета путей сообщения.

В центре Омска высадили 34 липы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Омске продолжаются работы по озеленению города. Так, сегодня, 25 апреля, мэрия высадила на проспекте Карла Маркса 9 молодых лип. Ранее в районе Омского государственного университета путей сообщения уже высадили 25 лип.

«По направлению в центр по проспекту Маркса липы растут уже давно, поэтому было принято решение продолжить посадку. Выбран посадочный материал с открытой корневой системой, позже будут использоваться стимуляторы роста корневой системы, что увеличивает приживаемость на 90%. Крона у деревьев уже сформирована, корневая система развита, поэтому питательные вещества будут усваиваться хорошо», — рассказала начальник службы озеленения дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Наталья Томачкова.

Кроме того, в Омске высадят и другие виды деревьев. На набережной Тухачевского появится клён, на улице Лермонтова -тополь, а на улице 10 лет Октября — берёза и ива.

Все новости региона
Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Физики объяснили цельность одежды
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь