Пенсионный фонд по Башкирии сообщил график доставки пенсий в майские праздники
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Доставка пенсий и других социальных выплат за май начнется в соответствии с графиком — 3 мая, сообщили в
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Доставка пенсий и других социальных выплат за май начнется в соответствии с графиком — 3 мая, сообщили в
Тем, кто получает пенсии в отделениях почтовой связи за предстоящий праздничный день 9 мая, выплата будет произведена 7 и 8 мая. Точная дата доставки за праздничный день была заранее указана в квитанциях к поручению апрельской пенсии.
В кредитные организации перечисление средств будет осуществляться в сроки, установленные договором, начиная с 11 мая, отметили в ОПФР по Башкирии.
На данный момент Отделение Пенсионного фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,181 млн пенсионеров. В числе получателей также 323 тысячи федеральных льготников и 131 тысяча жителей республики, кому полагается федеральная социальная доплата.
Доставка 39,4% получателей пенсий и социальных выплат приходится на Почту России, 60,2% — на банки, 0,4% — на стационарные организации социального обслуживания и исправительные учреждения.