Пенсионный фонд по Башкирии сообщил график доставки пенсий в майские праздники

Источник: РИА "Новости"

Тем, кто получает пенсии в отделениях почтовой связи за предстоящий праздничный день 9 мая, выплата будет произведена 7 и 8 мая. Точная дата доставки за праздничный день была заранее указана в квитанциях к поручению апрельской пенсии.

В кредитные организации перечисление средств будет осуществляться в сроки, установленные договором, начиная с 11 мая, отметили в ОПФР по Башкирии.

На данный момент Отделение Пенсионного фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,181 млн пенсионеров. В числе получателей также 323 тысячи федеральных льготников и 131 тысяча жителей республики, кому полагается федеральная социальная доплата.