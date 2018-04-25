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15:00 (мск), источник: КрымPress

Новые космические снимки Крымского моста

Севастопольский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал новые снимки Крымского моста, сделанные с борта МКС. Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста.

Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона, — написал космонавт. Эта не первая серия «крымских фото» из космоса от Антона Шкаплерова. В конце 2017 года он также снимал Крымский мост.

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