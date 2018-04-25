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13:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Время обеда. Как накормить голодных гепардов (видео)

Африканские хищники ничем не отличаются от голодных домашних котов. Разве что запросы побольше.

Забавное видео сняли сотрудники одного из заповедников в Намибии, где живут спасенные и охраняемые законом гепарды. Два раза в день в определенное место люди приходят с большой тележкой, набитой мясом.

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Вокруг них тут же собирается группа очень активных и голодных гепардов, в надежде отхватить кусочек побольше.

Как и обычные домашние кошки, африканские хищники крутятся вокруг кормильцев, мурлычат, отгоняют конкурентов и пытаются украсть мясо из тележки.

Несмотря на скандалы и дележ еды, сотрудники следят, чтобы каждый гепард получил свою порцию свежего мяса.

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