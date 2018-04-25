Время обеда. Как накормить голодных гепардов (видео)
Африканские хищники ничем не отличаются от голодных домашних котов. Разве что запросы побольше.
Африканские хищники ничем не отличаются от голодных домашних котов. Разве что запросы побольше.
Забавное видео сняли сотрудники одного из заповедников в Намибии, где живут спасенные и охраняемые законом гепарды. Два раза в день в определенное место люди приходят с большой тележкой, набитой мясом.
Вокруг них тут же собирается группа очень активных и голодных гепардов, в надежде отхватить кусочек побольше.
Несмотря на скандалы и дележ еды, сотрудники следят, чтобы каждый гепард получил свою порцию свежего мяса.