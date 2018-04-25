Время обеда. Как накормить голодных гепардов (видео)

Забавное видео сняли сотрудники одного из заповедников в Намибии, где живут спасенные и охраняемые законом гепарды. Два раза в день в определенное место люди приходят с большой тележкой, набитой мясом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Pzhk-hL-6HQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку

Вокруг них тут же собирается группа очень активных и голодных гепардов, в надежде отхватить кусочек побольше.

Как и обычные домашние кошки, африканские хищники крутятся вокруг кормильцев, мурлычат, отгоняют конкурентов и пытаются украсть мясо из тележки.