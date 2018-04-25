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14:34 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке будет создана велосипедная и пешеходная дорожки

Обновление и совершенствование городской среды в приморской столице позволит повысить качество жизни горожан.

Источник: VLADNEWS

Велосипедная и пешеходная дорожка будет создана во Владивостоке. Беспрепятственно проехать вдоль моря на двухколесном транспорте от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного можно будет за 10 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Наша общественная инициатива услышана. Благодарим администрацию Владивостока и лично главу города Виталия Васильевича Веркеенко за поддержку нашей идеи, рассказал руководитель молодежного движения “Сам себе велосипед” Антон Савенко. Несмотря на холмистый рельеф, во Владивостоке много велосипедистов. Ежегодно в вело-парадах участвует около 1000 человек, а в городе велолюбителей в 10 раз больше. Владивосток растет и развивается, думаю, лет через 15 город будет нуждаться в безопасной велосипедной сети, и я рад, что начало этому уже положено. Нами была создана петиция с просьбой предусмотреть велодорожку при проектировании “Берега здоровья”, которая набрала свыше 800 голосов. И очень хорошо, что администрация Владивостока обращает внимание, поддерживает и реализовывает грамотные и понятные инициативы горожан».

Как рассказала начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина, в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации объекта.

Отметим, администрация Владивостока стала обладателем диплома регионального конкурса лучших практик реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

«Важно, что преобразования нашли отклик у горожан. Владивостокцы обсуждали проекты и их дальнейшую реализацию, рассказала Татьяна Шлеина. Надеемся, жители краевого центра и дальше будут активно участвовать в благоустройстве своего города».

Всего в этом году в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды начнется благоустройство семи общественных пространствами. Такую задачу поставил глава Владивостока, поручив по максимуму использовать возможности федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

«Одни объекты получится благоустроить уже в этом году. Например, будет открыт общественный туалет на Спортивной набережной. Начнется работа по созданию пешеходной и велодорожки в рамках проекта “Берег здоровья” от “Олимпийца” до мыса Кунгасного. Частично будут благоустроены территории в районе Дворца детского творчества, сквер Адмирала Невельского и А. С. Пушкина, пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. По другим будут вестись подготовительные и документационные работы, которые являются также важным этапом проведения качественного благоустройства территорий. В любом случае работа по всем семи объектам уже началась. Сейчас мы приступили к этапу подготовки проектно-сметной документации общественных территорий».

Обновление и совершенствование городской среды во Владивостоке, по мнению специалистов УГА, позволит повысить качество жизни горожан и будет способствовать туристической привлекательности города.

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