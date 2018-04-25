Во Владивостоке будет создана велосипедная и пешеходная дорожки
Обновление и совершенствование городской среды в приморской столице позволит повысить качество жизни горожан.
Обновление и совершенствование городской среды в приморской столице позволит повысить качество жизни горожан.
Велосипедная и пешеходная дорожка будет создана во Владивостоке. Беспрепятственно проехать вдоль моря на двухколесном транспорте от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного можно будет за 10 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Наша общественная инициатива услышана. Благодарим администрацию Владивостока и лично главу города Виталия Васильевича Веркеенко за поддержку нашей идеи, рассказал руководитель молодежного движения “Сам себе велосипед” Антон Савенко. Несмотря на холмистый рельеф, во Владивостоке много велосипедистов. Ежегодно в
Как рассказала начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина, в настоящее время ведутся работы по разработке
«Важно, что преобразования нашли отклик у горожан. Владивостокцы обсуждали проекты и их дальнейшую реализацию, рассказала Татьяна Шлеина. Надеемся, жители краевого центра и дальше будут активно участвовать в благоустройстве своего города».
Всего в этом году в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды начнется благоустройство семи общественных пространствами. Такую задачу поставил глава Владивостока, поручив по максимуму использовать возможности федеральной программы по формированию комфортной городской среды.
«Одни объекты получится благоустроить уже в этом году. Например, будет открыт общественный туалет на Спортивной набережной. Начнется работа по созданию пешеходной и велодорожки в рамках проекта “Берег здоровья” от “Олимпийца” до мыса Кунгасного. Частично будут благоустроены территории в районе Дворца детского творчества, сквер Адмирала Невельского и А. С. Пушкина, пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. По другим будут вестись подготовительные и документационные работы, которые являются также важным этапом проведения качественного благоустройства территорий. В любом случае работа по всем семи объектам уже началась. Сейчас мы приступили к этапу подготовки
Обновление и совершенствование городской среды во Владивостоке, по мнению специалистов УГА, позволит повысить качество жизни горожан и будет способствовать туристической привлекательности города.