Где в Екатеринбурге перекроют дороги на 9 мая 2018 года

Часть Екатеринбурга 9 мая и в преддверии Дня Победы традиционно станет пешеходной. Список улиц, на которые будет запрещен въезд всех видов транспорта, сегодня представил зампредседателя городского комитета по организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

27 апреля, 3 и 7 мая с 20:00 до 4:00 следующего дня нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Февральской революции.

29 апреля с 10:00 до 14:30 будет закрыто движение по Ленина от Луначарского до Московской. Здесь пройдет 82-я традиционная эстафета «Весна Победы».

2 мая с 10:30 до 12:30 из-за забега «Майская гроза» станут пешеходными участки по 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина, а также по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

4 мая с 11:30 до 13:30 на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами попадет под «кирпич» площадь Кирова от Мира до Гагарина.

С 11:30 до 12:00 на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса закроют нечетную сторону Свердлова от Мельковской до Челюскинцев.

8 мая нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по Бажова от Первомайской до Малышева, по Кузнечной от Первомайской до Малышева. С 09:30 до 11:00 здесь состоится торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову.

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9 мая движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до окончания праздничных мероприятий по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта, по 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева, по Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, по Толмачева от Ленина до Николая Никонова, по Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина.

С 09:45 до 14:00 на время проведения легкоатлетической эстафеты Кировского района «Великая Победа-2018» закроют проезд по Мира от Первомайской до Малышева, по Ленина от Восточной до Мира, по Гагарина от Академической до Малышева.

С 10:00 до 12:00 пешеходной станет и улица Грибоедова от переулка Углового до Торговой. В это время здесь пройдет легкоатлетическая эстафета района Химмаш.

С 10:00 до 11:30 на время проведения забега района Елизавет нельзя будет проехать по Бисертской от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху.

С 11:00 до 14:00 на время проведения 71-й традиционной легкоатлетической эстафеты и открытого легкоатлетического пробега на Кубок Орджоникидзевского района, под «кирпич» попадет улица Ильича от площади 1-й Пятилетки до Победы, Победы от Ильича до 40-летия Октября, 40-летия Октября от Победы до проспекта Орджоникидзе, Орджоникидзе от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

С 19:00 и до окончания праздничных мероприятий перекроют 8 Марта от Куйбышева до Малышева, Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, Малышева от Розы Люксембург до Московской, Радищева от Московской до 8 Марта.

Кроме того с 19:00 27 апреля, 3 и 7 мая, а также с 05:00 9 мая на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск будут перекрыты участки улицы Окраинная от Палисадной до Дорожной, Дорожной от Окраинной до Военной, Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, Патриса Лумумбы от Военной до Московской, Московской от Патриса Лумумбы до Ленина, по пандусам транспортной развязки на Московской, Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, Малышева от Московской до Репина, Попова от Московской до Репина.

Также будет запрещена стоянка транспорта на площади 1905 года с 21:00 28 апреля до 15:00 29 апреля и 6 мая с 00:00 до окончания праздничных мероприятий.