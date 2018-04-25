Воронежцев предупреждают о новых камерах фиксации нарушений ПДД
Технику разместили на днях.
Технику разместили на днях.
Воронежских автомобилистов предупреждают, что у второго поворота в сторону микрорайона Придонской, напротив АЗС, на днях повесили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима. Речь идет о повороте с улицы 9 Января в сторону улицы Защитников Родины. Техника будет следить, чтобы автомобилисты были внимательнее и не давили уж слишком на газ.
Правда, в сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа» пользователи довольно негативно отнеслись к этой новости. С другой стороны, камеры должны дисциплинировать любителей быстрых поездок. Начать работать система видеофиксации должна уже на этой неделе.