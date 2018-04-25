Воронежцев предупреждают о новых камерах фиксации нарушений ПДД

Воронежских автомобилистов предупреждают, что у второго поворота в сторону микрорайона Придонской, напротив АЗС, на днях повесили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима. Речь идет о повороте с улицы 9 Января в сторону улицы Защитников Родины. Техника будет следить, чтобы автомобилисты были внимательнее и не давили уж слишком на газ.