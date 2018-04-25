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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупреждают о новых камерах фиксации нарушений ПДД

Технику разместили на днях.

Источник: AP 2018

Воронежских автомобилистов предупреждают, что у второго поворота в сторону микрорайона Придонской, напротив АЗС, на днях повесили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима. Речь идет о повороте с улицы 9 Января в сторону улицы Защитников Родины. Техника будет следить, чтобы автомобилисты были внимательнее и не давили уж слишком на газ.

Правда, в сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа» пользователи довольно негативно отнеслись к этой новости. С другой стороны, камеры должны дисциплинировать любителей быстрых поездок. Начать работать система видеофиксации должна уже на этой неделе.

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