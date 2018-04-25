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16:13 (мск), источник: BFM.ru

Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих

Американский Минфин не исключил смягчения санкционного режима в отношении компании. Есть ли сейчас проблемы с зарплатами и о чем говорят в коллективе?

Источник: РИА "Новости"

Австралийско-британский горнодобывающий концерн Rio Tinto может возобновить сотрудничество с ирландским предприятием «Русала». Об этом сообщила Financial Times.

Такая информация появилась после того, как Минфин США не исключил смягчения санкционного режима в отношении производителя алюминия, если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. Rio Tinto — основной поставщик бокситов на ирландский завод «Русала» и покупатель его глинозема, может возобновить отношения с предприятием по контрактам, подписанным до объявления санкций.

Редакция Business FM решила узнать, как обстоят сейчас дела на предприятиях «Русала» в России, есть ли проблемы с зарплатами и что обсуждают в коллективе.

Отвечает работник Богословского алюминиевого завода Илья:

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— Пока зарплата, аванс вовремя приходят, все нормально. Хуже пока ничего не стало. По поводу настроения — поначалу, когда только-только это все случилось с этими санкциями, многие испугались, думали, что без премий останемся, но ничего не случилось, все так же, все хорошо.

— Эти новости про то, что США заявляют, что, если Дерипаска откажется от контроля, санкции снимут, предмет для обсуждения или не тема для разговора?

— Да, много раз слышал, чтобы обсуждали в коллективе данный вопрос. Обсуждают, думают, что может произойти, как на нас это может отразиться. Богословский алюминиевый завод — градообразующее предприятие, то есть основная масса людей работает на нем и нашего города, и ближайших городов.

Не хотелось бы, чтобы его закрыли или еще что-то, потому что найти другую работу у нас в городе будет очень сложно. Сразу город начнет, грубо говоря, загибаться.

На предприятиях «Русала» в Иркутской области пока тоже особых проблем нет, говорит председатель иркутской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Николай Евстафьев:

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— [Что касается] предприятий «Русала» которые находятся в Иркутской области, официальных документов о приостановке действия каких-либо коллективных договоров, либо пунктов коллективного договора не поступало. Есть определенные проблемы с производством тех или иных видов продукции. Все директора заверили, что задержек по заработной плате не будет, как-либо уровень заработной платы в связи со сложившейся ситуацией тоже снижаться не будет. Мы информацию собираем, анализируем, пока никаких снижений нет.

— Есть ли какие-то средние цифры, сколько составляет средняя заработная плата сотрудника?

— 58 тысяч — Братский алюминиевый завод, Иркутский — 55 тысяч, районные коэффициенты и северные надбавки, касающиеся Братского алюминиевого завода и Иркутского алюминиевого завода разные.

— Алюминиевые заводы, по идее, в ситуации, если этого потребуют объективные обстоятельства, могут прекратить, а затем возобновить производство без потерь?

— Процесс электролиза непрерывный, и невозможно отключить оборудование, потому что сегодня стало чуть хуже — нет, например, сырья — а завтра его включить, когда появится сырье, нет это целый процесс, довольно затратный, чтобы потом восстановить технологию заново. Серьезные затраты, большая часть персонала, технологов, у нас работает непрерывно.

Вот что рассказал Business FM сотрудник Ачинского глиноземного комбината Евгений:

— Настроение рабочее. Пока держимся.

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— Между собой это тема для обсуждения, волнуются?

— Да. Будут, конечно, у нас изменения, но мы маленько просто на старое вернемся. Допустим, мы работаем на установках, которые у нас США поставляют, мы вернемся на другие установки, которые уже местные производят.

— Оборудование может поменяться?

— Да.

— А то, что по поводу США пишут: если Дерипаска уйдет и оставит контроль, то отстанут от завода, снимут санкции — это тема, не тема? Говорят об этом?

— Нет, такое у нас в коллективе не обсуждалось.

Ранее в Кремле назвали гипотетическими заявления о возможном снятии санкций с «Русала». Такую оценку в беседе с журналистами дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 апреля Минфин США сообщил, что компания Олега Дерипаски обратилась с просьбой об исключении из санкционного списка. «Учитывая влияние на наших партнеров и союзников, мы продлеваем переходный период до активации санкций на время рассмотрения петиции Русала», — отметили в американском министерстве. Там подчеркнули, что «власти США не ставили себе задачу ударить по трудолюбивым людям, которые зависят от “Русала” и его дочерних предприятий». Из контекста заявления следует, что речь идет не о российских рабочих, а о сотрудниках европейских предприятий «Русала».

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