Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Американский Минфин не исключил смягчения санкционного режима в отношении компании. Есть ли сейчас проблемы с зарплатами и о чем говорят в коллективе?
Американский Минфин не исключил смягчения санкционного режима в отношении компании. Есть ли сейчас проблемы с зарплатами и о чем говорят в коллективе?
Такая информация появилась после того, как Минфин США не исключил смягчения санкционного режима в отношении производителя алюминия, если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. Rio Tinto — основной поставщик бокситов на ирландский завод «Русала» и покупатель его глинозема, может возобновить отношения с предприятием по контрактам, подписанным до объявления санкций.
Отвечает работник Богословского алюминиевого завода Илья:
— Пока зарплата, аванс вовремя приходят, все нормально. Хуже пока ничего не стало. По поводу настроения — поначалу, когда
— Эти новости про то, что США заявляют, что, если Дерипаска откажется от контроля, санкции снимут, предмет для обсуждения или не тема для разговора?
— Да, много раз слышал, чтобы обсуждали в коллективе данный вопрос. Обсуждают, думают, что может произойти, как на нас это может отразиться. Богословский алюминиевый завод — градообразующее предприятие, то есть основная масса людей работает на нем и нашего города, и ближайших городов.
Не хотелось бы, чтобы его закрыли или еще
что-то,потому что найти другую работу у нас в городе будет очень сложно. Сразу город начнет, грубо говоря, загибаться.
На предприятиях «Русала» в Иркутской области пока тоже особых проблем нет, говорит председатель иркутской областной организации
— [Что касается] предприятий «Русала» которые находятся в Иркутской области, официальных документов о приостановке действия
— Есть ли
— 58 тысяч — Братский алюминиевый завод, Иркутский — 55 тысяч, районные коэффициенты и северные надбавки, касающиеся Братского алюминиевого завода и Иркутского алюминиевого завода разные.
— Алюминиевые заводы, по идее, в ситуации, если этого потребуют объективные обстоятельства, могут прекратить, а затем возобновить производство без потерь?
— Процесс электролиза непрерывный, и невозможно отключить оборудование, потому что сегодня стало чуть хуже — нет, например, сырья — а завтра его включить, когда появится сырье, нет это целый процесс, довольно затратный, чтобы потом восстановить технологию заново. Серьезные затраты, большая часть персонала, технологов, у нас работает непрерывно.
Вот что рассказал Business FM сотрудник Ачинского глиноземного комбината Евгений:
— Настроение рабочее. Пока держимся.
— Между собой это тема для обсуждения, волнуются?
— Да. Будут, конечно, у нас изменения, но мы маленько просто на старое вернемся. Допустим, мы работаем на установках, которые у нас США поставляют, мы вернемся на другие установки, которые уже местные производят.
— Оборудование может поменяться?
— Да.
— А то, что по поводу США пишут: если Дерипаска уйдет и оставит контроль, то отстанут от завода, снимут санкции — это тема, не тема? Говорят об этом?
— Нет, такое у нас в коллективе не обсуждалось.
Ранее в Кремле назвали гипотетическими заявления о возможном снятии санкций с «Русала». Такую оценку в беседе с журналистами дал
23 апреля Минфин США сообщил, что компания Олега Дерипаски обратилась с просьбой об исключении из санкционного списка. «Учитывая влияние на наших партнеров и союзников, мы продлеваем переходный период до активации санкций на время рассмотрения петиции Русала», — отметили в американском министерстве. Там подчеркнули, что «власти США не ставили себе задачу ударить по трудолюбивым людям, которые зависят от “Русала” и его дочерних предприятий». Из контекста заявления следует, что речь идет не о российских рабочих, а о сотрудниках европейских предприятий «Русала».