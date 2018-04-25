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19:15 (мск), источник: ТАСС

Путин вручил золотые звезды Героям Труда России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в Кремле вручил медали пятерым россиянам, получившим звание Героя Труда Российской Федерации. Церемония по традиции приурочена к Празднику весны и труда, который отмечается 1 мая.

Источник: Пресс-служба Президента России

В этом году звания были удостоены генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом» это звание присвоено художественному руководителю театра «Ленком» 84-летнему Марку Захарову, трижды лауреату Государственной премии, кавалеру ордена «За заслуги перед отечеством» III, II и I степеней, который уже более 40 лет собирает неизменные аншлаги на своих спектаклях: «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Мистификация», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт» и т. д. Именно Захарову принадлежат и такие любимые народом ленты, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона». На телевидении он экранизировал и культовый роман «Двенадцать стульев», где главные роли сыграли Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Он же выступал автором сценариев некоторых известных картин.

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Еще одну звезду Героя Труда Путин вручит главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, который станет третьим спортивным тренером-героем труда РФ (в 2014 году звание было присвоено главному тренеру сборной по синхронному плаванию Татьяне Покровской, а в 2015-м — главному тренеру национальной команды по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, — прим. ТАСС).

Карполь, которому 1 мая исполнится 80 лет, является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Он возглавлял сборные СССР (1978−1982, 1987−1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993−2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза — серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы.

Под руководством Карполя екатеринбургский клуб «Уралочка» 11 раз становился чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Николая Карполя лучшим тренером мира.

Карполь, который на данный момент является вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. В 2009 году он был принят в волейбольный Зал славы в Холиоке (США). Карполь является заслуженным тренером СССР, заслуженным работником физической культуры РФ.

История награды

Звание Герой Труда РФ было учреждено в 2013 году и стало высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Его символом является золотая медаль, также указом главы государства утвержденная в марте 2013 года. Она представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой — рельефное изображение государственного герба РФ. Медаль весом 15 грамм прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, которая обтянута муаровой лентой цветов российского триколора.

Это звание присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, за вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Первое вручение новой награды прошло 1 мая 2013 года. К настоящему времени звания Героя Труда удостоились 30 человек. Медаль за № 1 была вручена врачу-нейрохирургу, директору Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Российской академии медицинских наук Александру Коновалову.

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