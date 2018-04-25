Десять нижегородцев получили звание «Почетный ветеран Нижнего Новгорода» 25 апреля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Этого звания удостоены:

Александр Иванович Голованов (1933 года рождения) — ветеран труда, Заслуженный автозаводец ОАО «ГАЗ», Заслуженный рационализатор Российской Федерации, заместитель председателя культурно-массовой комиссии заводского Совета ветеранов. Стаж — 41 год.

Трувор Георгиевич Девятов (1937 года рождения) — Почетный ветеран ОВД Нижегородской области, подполковник, председатель Совета ветеранов Канавинского отдела полиции, член районного Совета ветеранов секции «Дети войны». Стаж — 57 лет, в том числе — трудовой 27 лет, в органах внутренних дел — 23 года.

Клавдия Петровна Сулименко (1947 года рождения) — ветеран труда, заместитель председателя Совета ветеранов АО ПКО «Теплообменник», руководитель секции женщин-фронтовичек в Ленинском Совете ветеранов Стаж — 42 года.

Галина Васильевна Князева (1940 года рождения) -ветеран труда, руководитель клуба «Дружба» при ДК имени Орджоникидзе. Стаж — 35 лет.

Анна Михайловна Русова (1926 года рождения) — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, руководитель сектора патриотического и нравственного воспитания молодежи территориальной ветеранской организации «Усиловский-1» Нижегородского района. Стаж — 42 года.

Зинаида Павловна Белоусова (1947 года рождения) — ветеран труда, заместитель председателя первичной организации ветеранов «Метеостанция» Приокского района, член ревизионной комиссии Совета ветеранов Приокского района и Совета ветеранов города Нижнего Новгорода. Стаж — 35 лет.

Владимир Леонидович Пономарев (1931 года рождения) — ветеран труда, член инициативной группы по созданию ОО «Защита прав жертв политических репрессий», председатель Совета ОО «Защита прав жертв политических репрессий» Приокского района, заместитель председателя ОО «Защита прав жертв политических репрессий» Нижегородской области. Стаж — 37 лет.

Анатолий Александрович Гнояной (1924 года рождения) — участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя первичной ветеранской организации института (университета) водного транспорта и заместитель руководителя музея (экспонатов) водного транспорта. Стаж — 53 года.

Нина Васильевна Зубкова (1943 года рождения) — ветеран труда, председатель Совета ветеранов первичной ветеранской организации Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК). Стаж — 35 лет.

Александр Анатольевич Белихин (1943 года рождения) — ветеран боевых действий в Северо- Кавказском регионе, полковник в отставке, член Совета ветеранов ГУВД Нижегородской области, заместитель председателя Совета ветеранов ГУВД по Нижегородской области и куратор ветеранских организаций ОВД Нижнего Новгорода, член Совета и Президиума городского Совета ветеранов города Нижнего Новгорода. Стаж — 33 года.