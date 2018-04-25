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14:15 (мск), источник: Nur.kz

Сагадиев рассказал о самых востребованных специальностях

По мнению Сагадиева, особенно серьезно нужно относиться к гуманитарным наукам. Любой предмет пользуется спросом что стоматология, что психология, что философия, что строительство — все на свете будет пользоваться спросом.

Источник: Nur.kz

Одна из астанчанок попросила министра образования и науки Ерлана Сагадиева назвать самые востребованные специальности для ее сына, заканчивающего через год школу, передает корреспондент NUR.KZ.

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«Все будут востребованы, мне кажется дело не в специальности. Я вообще философ по образованию, казалось бы, абсолютно никому не нужная специальность, тем не менее, пригодилась, как вы видите», — ответил министр.

По мнению Сагадиева, особенно серьезно нужно относиться к гуманитарным наукам.

«Любой предмет пользуется спросом что стоматология, что психология, что философия, что железнодорожное строительство — все на свете будет пользоваться спросом. Вопрос насколько ты хорошо свой предмет знаешь, какое место в рейтинге студентов или ученых в своем предмете ты занимаешь», — добавил министр.

Ерлан Сагадиев резюмировал, что дело не в предмете, а в глубине знаний по нему.

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