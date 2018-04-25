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14:32 (мск), источник: Tengrinews

ЕНТ-2018: Какие новшества ждут выпускников

Какие новшества внедрили для выпускников при сдачи ЕНТ в 2018 году, рассказала заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Светлана Исмагулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Светлана Исмагулова отметила, что формат сдачи ЕНТ в этом году остается прежним. Вместе с тем в нем есть ряд новшеств в помощь абитуриентам.

«Вместе с сертификатом ЕНТ каждому абитуриенту будет выдаваться информационный лист с перечнем специальностей, количеством выделяемых грантов, а также конкурса грантов с учетом прошлого года. Это позволит выпускнику школы сделать правильный выбор специальности по набранным баллам на ЕНТ. Также в случае отсутствия школы на ЕНТ по уважительной причине рассматривается возможность сдачи тестирования в следующем потоке либо при проведении комплексного тестирования», — отметила в ходе отчетной встречи министра образования и науки Исмагулова.

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По ее словам, во время сдачи тестирования детям с особыми образовательными потребностями предоставят индивидуального помощника, а также специалиста жестового языка.

«Кроме того, сохраняется право абитуриента повторно сдать ЕНТ для обучения на платной основе. Как показал прием прошлого года, эта мера дала возможность дополнительно 30 тысячам молодым людям получить доступ к высшему образованию», — сообщила заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования.

«Сегодня начата и ведется широкая информационная работа, в первую очередь, среди целевых групп выпускников школы, родителей, учителей посредством направлений информации в родительские, школьные чаты и социальные сети. Здесь просьба, обратить внимание на увеличение грантов по техническим специальностям и сделать правильный выбор комбинации предметов которые предусмотрены для сдачи ЕНТ. С прошлого года акиматы областей выделяют гранты для получения высшего образования по востребованным в регионе специальностям. Полагаем, что эта практика будет продолжена и в этом году», — отметила Светлана Исмагулова.

Она также отметила, что по приему в магистратуру и докторантуру также увеличен госзаказ.

«По отдельным специальностям в магистратуру претендентам предоставляется возможность вместо двух вступительных экзаменов сдать один комплексный тест на английском языке по формат GMAT и затем выбрать по желанию вуз для обучения», — заключила Исмагулова.

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