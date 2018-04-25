Иркутянин Алексей Ким стал чемпионом России по панкратиону

Алексей Ким взял золото в категории до 62 килограммов. И теперь он, а также Сергей Погодаев и Светлана Зырянова из Прибайкалья — в составе сборной страны. Следующий этап чемпионата мира пройдёт осенью в Минске.

— Все опытные, все хотели завоевать место в сборной России, но у меня это получилось лучше всех! — говорит чемпион по панкратиону, член сборной РФ Алексей Ким.