Иркутянин Алексей Ким стал чемпионом России по панкратиону
Соревнования состоялись в Майкопе. Там собрались лучшие спортсмены из 35 регионов страны — больше 500 человек.
Соревнования состоялись в Майкопе. Там собрались лучшие спортсмены из 35 регионов страны — больше 500 человек.
Алексей Ким взял золото в категории до 62 килограммов. И теперь он, а также Сергей Погодаев и Светлана Зырянова из Прибайкалья — в составе сборной страны. Следующий этап чемпионата мира пройдёт осенью в Минске.
— Все опытные, все хотели завоевать место в сборной России, но у меня это получилось лучше всех! — говорит чемпион по панкратиону, член сборной РФ Алексей Ким.
— Панкратион — вид спорта молодой. Все привыкли к классическим единоборствам. На базе «Центра спортивной подготовки» это вообще уникальный случай. За два года существования такие результаты, — говорит директор «Центра спортивной подготовки» Иркутска Аркадий Журавлёв.