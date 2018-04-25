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14:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутянин Алексей Ким стал чемпионом России по панкратиону

Соревнования состоялись в Майкопе. Там собрались лучшие спортсмены из 35 регионов страны — больше 500 человек.

Алексей Ким взял золото в категории до 62 килограммов. И теперь он, а также Сергей Погодаев и Светлана Зырянова из Прибайкалья — в составе сборной страны. Следующий этап чемпионата мира пройдёт осенью в Минске.

— Все опытные, все хотели завоевать место в сборной России, но у меня это получилось лучше всех! — говорит чемпион по панкратиону, член сборной РФ Алексей Ким.

— Панкратион — вид спорта молодой. Все привыкли к классическим единоборствам. На базе «Центра спортивной подготовки» это вообще уникальный случай. За два года существования такие результаты, — говорит директор «Центра спортивной подготовки» Иркутска Аркадий Журавлёв.

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