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14:14 (мск), источник: VN.ru

Качество хлеба в Новосибирске стало лучше

За последние пять лет небезопасного хлеба на прилавках стало меньше, установил Роспотребнадзор. За первый квартал 2018 года в Новосибирске в ходе 14 проверок предприятий, производящих и реализующих хлебобулочные изделия, выявлено 12 объектов с нарушениями.

Роспотребнадзор по итогам исследования более 21 тыс. проб хлеба в I квартале 2018 года зафиксировал улучшение качества хлебобулочных изделий за последние пять лет. Об этом сообщают «Известия». Специалисты пришли к выводу, что по результатам исследований доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.

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«В первом квартале 2018 года было исследовано более 21 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям», — пишет издание. В числе основных причин забраковки хлеба и хлебобулочных изделий стало наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и иные причины.

В Новосибирской области в первом квартале было исследовано 18 проб хлебобулочных изделий по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое). Все соответствовали требованиям. По санитарно-химическим показателям исследовано 24 пробы. Токсичных продуктов жизнедеятельности и микроскопических плесневых грибов не нашли.

«Качество хлеба находится на постоянном контроле, — сообщили VN.ru в областном управлении Роспотребнадзора. — Было проведено 14 проверок предприятий, производящих и реализующих хлебобулочные изделия. Нарушения выявлены на 12 объектах. Основные нарушения: не соблюдается технологический процесс изготовления хлебобулочных изделий, правила личной гигиены, не проводится производственный контроль. За эти нарушение было наложено 15 штрафов на сумму 156 500 рублей».

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