Парад двойняшек пройдет в Набережных Челнах

— Так, концертная программа, торжественная церемония вручения свидетельств о рождении недавно родившихся детей-двойняшек от представителей Управления ЗАГС города Набережные Челны — это часть заготовленной программы к Международному Дню семьи, — сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Любые желающие принять участие в параде двойняшек должны зарегистрироваться на портале pro7ya.ru. При этом возраст участников не ограничен. При этом, никто не отменяет участие и в фестивале тройняшек. Вход для них также открыт. Главное — вовремя зарегистрироваться.