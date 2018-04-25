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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Парад двойняшек пройдет в Набережных Челнах

13 мая в Набережных Челнах в парке Победы состоится парад двойняшек.

Источник: Комсомольская правда

В 13:00 начнется шествие под названием «Двойное счастье». Для участников приготовили целую программу.

— Так, концертная программа, торжественная церемония вручения свидетельств о рождении недавно родившихся детей-двойняшек от представителей Управления ЗАГС города Набережные Челны — это часть заготовленной программы к Международному Дню семьи, — сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Любые желающие принять участие в параде двойняшек должны зарегистрироваться на портале pro7ya.ru. При этом возраст участников не ограничен. При этом, никто не отменяет участие и в фестивале тройняшек. Вход для них также открыт. Главное — вовремя зарегистрироваться.

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