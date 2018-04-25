Парад двойняшек пройдет в Набережных Челнах
13 мая в Набережных Челнах в парке Победы состоится парад двойняшек.
13 мая в Набережных Челнах в парке Победы состоится парад двойняшек.
В 13:00 начнется шествие под названием «Двойное счастье». Для участников приготовили целую программу.
— Так, концертная программа, торжественная церемония вручения свидетельств о рождении недавно родившихся
Любые желающие принять участие в параде двойняшек должны зарегистрироваться на портале pro7ya.ru. При этом возраст участников не ограничен. При этом, никто не отменяет участие и в фестивале тройняшек. Вход для них также открыт. Главное — вовремя зарегистрироваться.