Средняя продолжительность жизни петербуржцев выросла до 75,4 лет

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что средняя продолжительность жизни в Петербурге выросла до 75,4 лет.

Он сообщил об этом во время выступления перед депутатами Законодательного собрания в среду, 25 апреля. По словам Полтавченко, последние несколько лет в Петербурге зафиксирован естественный прирост населения. Губернатор связал демографические успехи региона с политикой президента Путина.