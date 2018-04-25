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14:57 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Средняя продолжительность жизни петербуржцев выросла до 75,4 лет

Такое заявление сделал Георгий Полтавченко.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что средняя продолжительность жизни в Петербурге выросла до 75,4 лет.

Он сообщил об этом во время выступления перед депутатами Законодательного собрания в среду, 25 апреля. По словам Полтавченко, последние несколько лет в Петербурге зафиксирован естественный прирост населения. Губернатор связал демографические успехи региона с политикой президента Путина.

Георгий Полтавченко уверен, что проблемы в этой сфере связаны с экономической ситуацией в стране. Он также отметил, что в Петербурге самые высокие показатели средних зарплат работников культуры и социальных сфер.

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