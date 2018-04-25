В волгоградском кардиоцентре пройдет «День открытых дверей»
28 апреля в волгоградском кардиоцентре состоится акция «День открытых дверей», в ходе которой можно пройти комплексное обследование сердца и сосудов.
28 апреля в волгоградском кардиоцентре состоится акция «День открытых дверей», в ходе которой можно пройти комплексное обследование сердца и сосудов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В случае обнаружения патологии каждый сможет получить консультацию по лечению заболевания. При необходимости будет выдано направление на госпитализацию.
Отметим, в прошлом году по результатам двух акций свое здоровье проверили более 600 человек. Добавим, в Волгоградской области по итогам 2017 года показатель смертности от болезней системы кровообращения по сравнению с 2016 годом снизился на 4,4%. В текущем году запланировано 1,8 тысячи стентирований при остром коронарном синдроме. Микрооперации на сердце проводятся в круглосуточном режиме в четырех больницах Волгограда: больнице № 25, клинике № 1 медуниверситета, областной больнице № 1 и Волгоградском областном кардиоцентре.
Проверить здоровье можно с 9:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, результаты исследований, если таковые имеются, и консультативные листы.