УМВД России по городу Челябинску приглашает на службу

Если вам меньше 35-ти лет, вы способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, то добро пожаловать на собеседование.

Городскому управлению МВД нужны специалисты на должности младшего и среднего начальствующего состава: участковые уполномоченные полиции (требуется образование не ниже среднего профессионального); инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД (требуется образование не ниже среднего профессионального), полицейские патрульно-постовой службы (требуется образование не ниже среднего общего), дознаватели и следователи (требуется высшее юридическое образование).

Обязательное требование — отсутствие судимостей и наличие гражданства Российской Федерации. Гражданин, претендующий на вакантную должность в органах внутренних дел, не должен иметь и иных ограничений, предусмотренных статьями 14 и 17 федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собеседование с гражданами, претендующими на замещение вышеназванных должностей, проводит руководство отдела по работе с личным составом управления МВД России по городу Челябинску (ежедневно, с девяти утра до шести вечера, по адресу: улица Васенко, 65-А, кабинет № 205). Телефоны: 267−77−91, 267−79−27, 267−78−22, 267−77−92, 267−77−36, 267−78−09, 267−79−40, 267−79−60, 772−02−68 (ППСП), 728−61−02 (ГИБДД), 267−78−85 (следственное управление).