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16:00 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодар украсят символикой чемпионата мира по футболу-2018

В Краснодаре к ЧМ-2018 разместят более 1 тыс. панелей с флагами России и Испании.

Готовность города к приему сборной Испании, ее болельщиков и предстоящему чемпионату мира по футболу обсудили на совещании, которое провел мэр Евгений Первышов.

«Конечно, Краснодар должен оказать максимальное гостеприимство всем, кто приедет во время чемпионата мира — футболистам, их семьям, болельщикам, туристам. Это одно из главных событий года для России, нужно сделать все необходимое, чтобы в Краснодаре оно прошло с успехом, чтобы все жители и гости кубанской столицы почувствовали сопричастность к большому спортивному празднику», — сказал Первышов.

Сборная Испании должна прилететь в Краснодар 7 июня. Сейчас завершают разработку схемы маршрутов движения команды и двуязычной схемы навигации — указателей мест расположения достопримечательностей и знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар».

На гостевых магистралях, маршрутах движения команды установят 1 тыс. специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой ЧМ по футболу. Дизайн уже разработали, сейчас изготавливают конструкции.

Для гостей города оборудуют более 100 указателей пешеходной мультиязычной навигации. Также на остановках общественного транспорта разместят схему маршрутов на двух языках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Всего задействуют 120 волонтеров. С 9:00 до 21:00 они будут дежурить в 12-ти местах города: в аэропорту, сквере имени Жукова, парках имени 30-летия Победы и «Солнечном острове», Чистяковской роще, Городском саду, на железнодорожном вокзале, улице Красной, стадионе ФК «Краснодар», Театральной площади, у ТРЦ «Галерея Краснодар», кинотеатра «Аврора».

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Во время мундиаля сборная Испании будет размещаться на базе Академии ФК «Краснодар». Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что маршруты для сборной Испании во время чемпионата мира по футболу будут строиться так, чтобы пробки не мешали их передвижению по городу.

В первый день турнира «красные фурии» проведут матч с Португалией на сочинском стадионе «Фишт».

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