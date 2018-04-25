В 63 городах Среднего Урала сократилась численность населения

Источник: AP 2018

В Свердловской области наблюдается падение демографии. За прошедший год численность населения региона сократилась на 4085 человек и составляет сейчас 43 миллиона 252 тысяч 56 человек.

Смертность превысила рождаемость в 63 населенных пунктах. Хуже всего дела обстоят в Верх-Нейвинском (на 3,1%), Кировградском (на 2,5%), Махневском (на 2,4% округах), а также в округе Пелым (на 2,3%) и Таборинском районе (на 2,2%).

— Основной причиной сокращения численности населения стала естественная убыль населения. В прошлом году в регионе умерли 4299 человека. По сравнению с 2016-м этот показатель вырос в 4,3 раза. Не смогли выправить ситуацию даже мигранты. В прошлом году их приехало 214 человек, что на треть меньше, чем в 2016-м, — говорится в данных Свердловскстата.

При этом 10 муниципалитетов смогли добиться увеличения населения. Среднеуральск на 2,3%, Верхняя Пышма на 1,3%, Екатеринбург на 0,9%, Арамиль и Верхнее Дуброво на 0,8%.