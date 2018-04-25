Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Последует жёсткая реакция: Киев предупредили о военных в Донбассе
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Разбился истребитель ВВС США
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
6 продуктов, которые напрасно запрещают беременным
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
12В тени войны
14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В 63 городах Среднего Урала сократилась численность населения

Рождаемость превысила смертность только в 10 муниципалитетах.

Источник: AP 2018

В Свердловской области наблюдается падение демографии. За прошедший год численность населения региона сократилась на 4085 человек и составляет сейчас 43 миллиона 252 тысяч 56 человек.

Смертность превысила рождаемость в 63 населенных пунктах. Хуже всего дела обстоят в Верх-Нейвинском (на 3,1%), Кировградском (на 2,5%), Махневском (на 2,4% округах), а также в округе Пелым (на 2,3%) и Таборинском районе (на 2,2%).

— Основной причиной сокращения численности населения стала естественная убыль населения. В прошлом году в регионе умерли 4299 человека. По сравнению с 2016-м этот показатель вырос в 4,3 раза. Не смогли выправить ситуацию даже мигранты. В прошлом году их приехало 214 человек, что на треть меньше, чем в 2016-м, — говорится в данных Свердловскстата.

При этом 10 муниципалитетов смогли добиться увеличения населения. Среднеуральск на 2,3%, Верхняя Пышма на 1,3%, Екатеринбург на 0,9%, Арамиль и Верхнее Дуброво на 0,8%.

Всего же в прошлом году на Среднем Урале родилось 53386 детей, а умерло 57685 человек.

Все новости региона
 Владимир Путин в Кремле вручил награды Героям Труда
Незадачливый вор, украв 30 млн рублей, растерял часть денег на улице
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Стресс-тест для экономики: рубль ищет новую точку опоры
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь