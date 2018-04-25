В аэропорту «Платов» введут временный запрет на перевозку оружия
С 25 мая по 25 июля в аэропорту «Платов» будет действовать временный запрет на перевозку гражданского и служебного оружия, а также патронов.
С 25 мая по 25 июля в аэропорту «Платов» будет действовать временный запрет на перевозку гражданского и служебного оружия, а также патронов.
Такие меры введут в соответствии с указом президента. Исключения названы в указе от
Также в соответствии с федеральным законом «Об оружии» под запретом в этот период будут и кортики. Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры ЧМ-2018.