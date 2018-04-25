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15:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В аэропорту «Платов» введут временный запрет на перевозку оружия

С 25 мая по 25 июля в аэропорту «Платов» будет действовать временный запрет на перевозку гражданского и служебного оружия, а также патронов.

Такие меры введут в соответствии с указом президента. Исключения названы в указе от 22.05.2017 № 224. Об этом сообщает пресс-служба аэрогавани.

Также в соответствии с федеральным законом «Об оружии» под запретом в этот период будут и кортики. Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры ЧМ-2018.

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