В аэропорту «Платов» введут временный запрет на перевозку оружия

Такие меры введут в соответствии с указом президента. Исключения названы в указе от 22.05.2017 № 224. Об этом сообщает пресс-служба аэрогавани.

Также в соответствии с федеральным законом «Об оружии» под запретом в этот период будут и кортики. Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры ЧМ-2018.