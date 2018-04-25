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15:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанские МФЦ в майские праздники будут работать по особому графику

1 и 9 мая во всех отделениях объявлен выходной.

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). График работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ (МФЦ) в Казани в майские праздники будет изменен.

30 апреля Московский отдел (ул. Кулахметова, 25, корп. 1) будет открыт с 8.00 до 19.00, Ново-Савиновский (пр. Ямашева, 82), Зареченский (ул. Гагарина, 103) и Приволжский (ул. Авангардная, 74) — с 8.00 до 17.00, то есть на час меньше. 1 и 9 мая эти отделы работать не будут, но 2 мая прием посетителей будет вестись в обычном режиме. 8 мая Московский и Ново-Савиновский отделы будут открыты с 8.00 до 17.00, а Приволжский и Зареченский — с 8.00 до 19.00.

Остальные территориальные отделы Казани будут закрыты 29 апреля, 1, 2 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на час. Всего в Казани действует 12 отделов и дополнительных офисов МФЦ, с их расписанием можно ознакомиться на сайте учреждения.

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