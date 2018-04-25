Казанские МФЦ в майские праздники будут работать по особому графику
1 и 9 мая во всех отделениях объявлен выходной.
1 и 9 мая во всех отделениях объявлен выходной.
(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). График работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ (МФЦ) в Казани в майские праздники будет изменен.
30 апреля Московский отдел (ул. Кулахметова, 25, корп. 1) будет открыт с 8.00 до 19.00,
Остальные территориальные отделы Казани будут закрыты 29 апреля, 1, 2 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на час. Всего в Казани действует 12 отделов и дополнительных офисов МФЦ, с их расписанием можно ознакомиться на сайте учреждения.