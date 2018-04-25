Казанские МФЦ в майские праздники будут работать по особому графику

30 апреля Московский отдел (ул. Кулахметова, 25, корп. 1) будет открыт с 8.00 до 19.00, Ново-Савиновский (пр. Ямашева, 82), Зареченский (ул. Гагарина, 103) и Приволжский (ул. Авангардная, 74) — с 8.00 до 17.00, то есть на час меньше. 1 и 9 мая эти отделы работать не будут, но 2 мая прием посетителей будет вестись в обычном режиме. 8 мая Московский и Ново-Савиновский отделы будут открыты с 8.00 до 17.00, а Приволжский и Зареченский — с 8.00 до 19.00.