ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает: на регион надвигается штормовой ветер
Спасатели просят быть осторожными с огнем, а в горах высок риск схода лавин.
Спасатели просят быть осторожными с огнем, а в горах высок риск схода лавин.
Увы, но хорошая погода, которая стоит сейчас в Иркутской области, сменится штормовым ветром. По информации синоптиков, 26 апреля в некоторых районах области ожидается усиление западного,
Также не самое время идти и в походы. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья
— Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них для обеспечения пожарной безопасности, — призвали в ГУ МЧС России по Иркутской области. — Жечь сухую траву и мусор в условиях особого противопожарного режима запрещено.