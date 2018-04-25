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15:05 (мск), источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает: на регион надвигается штормовой ветер

Спасатели просят быть осторожными с огнем, а в горах высок риск схода лавин.

Источник: Комсомольская правда

Увы, но хорошая погода, которая стоит сейчас в Иркутской области, сменится штормовым ветром. По информации синоптиков, 26 апреля в некоторых районах области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с. Кроме того, на дорогах севера региона гололедица. Поэтому от дальних поездок лучше воздержаться.

Также не самое время идти и в походы. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья по-прежнему высок риск схода снежных лавин. Но главное — спасатели предупреждают, что при сильном ветре запросто может из маленького костерка разгореться крупный лесной пожар.

— Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них для обеспечения пожарной безопасности, — призвали в ГУ МЧС России по Иркутской области. — Жечь сухую траву и мусор в условиях особого противопожарного режима запрещено.

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