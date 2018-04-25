Весенний призыв 2018 в Иркутске: новобранцы готовятся к службе в армии заранее

Источник: Комсомольская правда

Бабушкины пирожки остались за забором

Областной сборный пункт Гончарово под Шелеховом запоминает на всю жизнь каждый призывник. Еще бы, ведь именно здесь вчерашние школьники с гражданки превращаются в солдат — защитников Родины и отправляются в войска. десь идут основные события, которыми запоминается Бабушкины пирожки, и поцелуи подруг остаются за забором. Впереди у будущих бойцов вход в новую взрослую жизнь, где можно стрелять из боевого оружия, следить за военной техникой, прыгать с парашютом или водить многотонную машину. Сейчас там идет весенний призыв 2018 в Иркутске.

— Стройся! — Равняйсь! Смирно! Шагом м-а-а-р-ш! — эта команда офицера звучит для одной из первых команд весеннего призыва 2018. Эти ребята уже прошли все медосмотры, написали психологические тесты, получили новенькую военную форму, берцы, подстриглись под положенные 2−3 мм., и вот-вот попрощаются с родными, запрыгнув в поезд, разъедутся по своим частям. Кстати, большинство этих еще «зеленых» пацанов не то что не собирались «косить» от службы, наоборот готовились к ней не один год.

Без военника сейчас никуда

— Считаю, что военный билет — это самый важный документ для любого мужчины, — рассказывает 22-летний братчанин Андрей Щеглов, который недавно закончил педагогический университет. — Я готовился к службе все пять лет, пока учился. Занимался санным спортом, и благодаря этому попал, куда и планировал. Еду в Нижний Новгород в Нацгвардию. Рад, что весь год получится держать себя в форме, с удовольствием буду бегать, подтягиваться, заниматься борьбой.

А вот 18-летний иркутянин Артем Гончаров и вовсе не стал откладывать службу в армии в долгий ящик. Окончив школу, и едва справив совершеннолетие, парень пошел не в вуз, а в военкомат.

— Просто захотел отслужить со своими ровесниками, — улыбается Артем. — И еще мечтал попасть именно в первую партию, чтобы забрали в элитные войска. Я попал в Военно-космические силы в Хабаровск. Уже жду КМБ (курс молодого бойца, Прим. авт.) Хочу испытать себя, и посмотреть, как подготовился физически. Ведь я 10 лет занимался боксом и три года смешанными единоборствами. Ну, а учиться обязательно пойду после службы.

Служба — первый шаг к карьере

Подъем в шесть утра, утренняя зарядка, ежедневное подшивание воротничка, а также зубрежка устава у призывников еще впереди. А пока новобранцы только привыкают стоять в строю и ходить в ногу. Однако уже строят планы, чем займутся, вернувшись из армии.

— Продолжу семейную династию и пойду в МВД, — говорит Артем Гончаров. — Хочу, как и отец быть полицейским. Поэтому без военника никуда.

И это понимают все новобранцы. Без военного билета с вами не станут разговаривать не только в органах, но и на госслужбе. Наверняка, у каждого из нас есть такой знакомый, который жалуется на то, что в свое время, «отмазавшись» от армии и получив «белый билет» сейчас не может устроиться на нормальную работу.

Отправка только началась

— В этом призыве, мы заметили, что стало намного больше ребят, которые идут в армию, получив высшее образование, — говорит военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев. — Их примерно 18−20%. А вот уклонистов стало меньше. Раньше их было 1,5%, теперь 0,5%. Парни действительно понимают, что откосив, сводят к нулю шансы устроиться на хорошую работу. Какие мои впечатления от молодого пополнения? Для меня важно, что про них скажут командиры их частей. А на иркутян всегда приходят благодарственные письма и отличные отзывы. Надеюсь, и призывники 2018 отслужат достойно.

Отправка в войска в Иркутской области только началась, через областной сборный пункт уже прошли более сотни человек. Всего же в эту весеннюю кампанию, которая завершится 15 июля, в войска должны отправить почти 3000 будущих защитников Отечества.

КОНКРЕТНО

Весенний призыв 2018 в Иркутске

В какие регионы отправляют иркутских новобранцев.

Восточный военный округ — 44%

Центральный военный округ — 36%

Западный военный округ — 18%