Двое казахов пешком пришли в Омск

Граждане Казахстана, 57-летний Алихан Хаутиев и 28-летний Азамат Алимкулов, в феврале незаконно пересекли Государственную границу в Одесском районе Омской области.

Мужчины в последствие хотели устроиться на работу. Однако сотрудники ФСБ России по Омской области задержали иностранных гостей в тот же день.