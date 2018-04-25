Двое казахов пешком пришли в Омск
Мужчинам запретили въезд в Россию, но они решили обойти закон.
Мужчинам запретили въезд в Россию, но они решили обойти закон.
Граждане Казахстана, 57-летний Алихан Хаутиев и 28-летний Азамат Алимкулов, в феврале незаконно пересекли Государственную границу в Одесском районе Омской области.
Мужчины в последствие хотели устроиться на работу. Однако сотрудники ФСБ России по Омской области задержали иностранных гостей в тот же день.
Как сообщили в
После вручения иностранцам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Одесский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.