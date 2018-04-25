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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Судебный пристав остановил пьяного омича на парковке

Водителя должны были лишить прав за пьяную езду, но он снова сел за руль.

Эта история произошла 22 апреля в Октябрьском округе. Судебный пристав Константин Непомнящих на парковке у продуктового супермаркета на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная заметил неадекватного мужчину за рулем машины Honda Accord. Водитель бурно жестикулировал и громко кричал, хотя в салоне автомобиля никого не было. Судебный пристав оценил потенциальную угрозу и вызвал полицию. Шофер пытался уехать, но Непомнящих разговорами смог его отвлекать до прибытия сотрудников полиции. Приехавший экипаж ДПС составил на пьяного водителя административный протокол. Оказалось, что со дня на день омича в суде должны были лишить водительских прав за такое же правонарушение.

— Константин Непомнящих в совершенном поступке не видит ничего героического и сверхъестественного, считает, что так был бы обязан поступить каждый, — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного УФССП.

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