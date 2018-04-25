В Уфе нашлась шестилетняя Татьяна Семичева
Девочка просто заигралась на улице.
Девочка просто заигралась на улице.
В столице Башкирии завершены поиски шестилетней Татьяны Семичевой. К счастью, девочка нашлась. Сейчас она дома с матерью. Бабушка Тани сообщила, что она просто заигралась на улице.
Напомним, Таня пропала сегодня утром, 25 апреля, в микрорайоне Черниковка. Родители уже успели написать заявление в полицию, а
К счастью, поиски завершились благополучно.
— Спасибо всем! Сколько же у нас неравнодушных людей! — сказала бабушка Тани, Наиля.