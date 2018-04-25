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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашлась шестилетняя Татьяна Семичева

Девочка просто заигралась на улице.

В столице Башкирии завершены поиски шестилетней Татьяны Семичевой. К счастью, девочка нашлась. Сейчас она дома с матерью. Бабушка Тани сообщила, что она просто заигралась на улице.

Напомним, Таня пропала сегодня утром, 25 апреля, в микрорайоне Черниковка. Родители уже успели написать заявление в полицию, а волонтеры-поисковики из «Лиза — Алерт» подготовили ориентировки и собирались выйти на поиски в 17.00.

К счастью, поиски завершились благополучно.

— Спасибо всем! Сколько же у нас неравнодушных людей! — сказала бабушка Тани, Наиля.

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