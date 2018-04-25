За год в Воронеже провели более трех тысяч операций на сердце
Часто такие операции проходят в условиях искусственного кровообращения.
Часто такие операции проходят в условиях искусственного кровообращения.
В Воронежской области каждый год более 250 детям ставят диагноз — врожденный порок сердца. Около 30% из них — новорожденные. Эти малыши нуждаются в оперативном вмешательстве. Об этом сообщили в
Накануне на межрегиональной
На базе ВОКБ № 1 создан воронежский кардиохирургический центр: многие сложные операции здесь поставлены «на поток». Ежегодно проводится более трех тысяч операций на сердце и магистральных сосудах, из них более 850 — на открытом сердце, а операций в условиях искусственного кровообращения — более 790.
Имплантируется более 500 электрокардиостимуляторов, выполняется более 1200 ангиопластик и стентирований, а также свыше 500 аортокоронарных шунтирований.
Кроме того, в прошлом году детям было проведено 183 операции на сердце, в том числе с использованием искусственного кровообращения — 81. На базе областного перинатального центра выполнено 10 кардиохирургических операций. Минимальный вес оперированного ребенка 540 граммов.