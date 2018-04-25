Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какую часть тела никогда нельзя мыть в душе: ответ врачей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

За год в Воронеже провели более трех тысяч операций на сердце

Часто такие операции проходят в условиях искусственного кровообращения.

В Воронежской области каждый год более 250 детям ставят диагноз — врожденный порок сердца. Около 30% из них — новорожденные. Эти малыши нуждаются в оперативном вмешательстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Накануне на межрегиональной научно-практической конференции в Воронеже собралось более 150 хирургов и кардиологов области и соседних регионов, чтобы обсудить вопросы лечения детей при врожденных пороках сердца.

На базе ВОКБ № 1 создан воронежский кардиохирургический центр: многие сложные операции здесь поставлены «на поток». Ежегодно проводится более трех тысяч операций на сердце и магистральных сосудах, из них более 850 — на открытом сердце, а операций в условиях искусственного кровообращения — более 790.

Имплантируется более 500 электрокардиостимуляторов, выполняется более 1200 ангиопластик и стентирований, а также свыше 500 аортокоронарных шунтирований.

Кроме того, в прошлом году детям было проведено 183 операции на сердце, в том числе с использованием искусственного кровообращения — 81. На базе областного перинатального центра выполнено 10 кардиохирургических операций. Минимальный вес оперированного ребенка 540 граммов.

Все новости региона
 Геологи объявили об угрозе разрушительного землетрясения в США
Что означают звезды в отелях и почему "трешка" иногда лучше "пятерки"
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Как выглядит космический «снегопад» на поверхности кометы
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Папуасы обзавелись кинжалами из человеческих костей для престижа
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь