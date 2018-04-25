За год в Воронеже провели более трех тысяч операций на сердце

В Воронежской области каждый год более 250 детям ставят диагноз — врожденный порок сердца. Около 30% из них — новорожденные. Эти малыши нуждаются в оперативном вмешательстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Накануне на межрегиональной научно-практической конференции в Воронеже собралось более 150 хирургов и кардиологов области и соседних регионов, чтобы обсудить вопросы лечения детей при врожденных пороках сердца.

На базе ВОКБ № 1 создан воронежский кардиохирургический центр: многие сложные операции здесь поставлены «на поток». Ежегодно проводится более трех тысяч операций на сердце и магистральных сосудах, из них более 850 — на открытом сердце, а операций в условиях искусственного кровообращения — более 790.

Имплантируется более 500 электрокардиостимуляторов, выполняется более 1200 ангиопластик и стентирований, а также свыше 500 аортокоронарных шунтирований.