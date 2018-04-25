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15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Навигация компании «Волжское пароходство» открылась на Верхней Волге

Навигация компании «Волжское пароходство» открылась на Верхней Волге, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что 25 апреля состоялось торжественное открытие навигации компании «Волжское пароходство» (входит в UCL Holding) на Верхней Волге. Из ворот шлюза Городецкого гидроузла в Череповец и порты Онежского озера вышел караван из 4 теплоходов типа «Волго-Дон» и 4 буксиров-толкачей с секциями. В ближайшую неделю в работу выйдут еще около 40 единиц флота.

Навигация судов Волжского пароходства в 2018 году началась на месяц раньше обычных сроков — на реке Дон (г. Ростов-на-Дону) первые теплоходы пароходства вышли в рейс 2 марта. На Нижней Волге (г. Волжский, Волгоградская область) навигация открылась 1 апреля.

На реках работают более 60 судов грузового и буксирного флота Волжского пароходства. На сегодняшний день перевезено 400 тысяч тонн различных грузов.

СПРАВКА

Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» — одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России. По итогам навигации 2017 года было перевезено 6,5 млн тонн грузов.

Пароходство входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав дивизиона входит также Северо-Западное пароходство, компания «В. Ф. Танкер», судостроительное предприятие «Окская судоверфь».

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