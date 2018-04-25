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15:58 (мск), источник: "Российская газета"

Челябинцам предложили пожаловаться на качество автодорог

В Челябинской области завершилось тестирование нового интернет-сервиса «Дороги.74», воспользовавшись которым автомобилисты могут практически в режиме онлайн подавать жалобы на ямы и выбоины на автомагистралях.

Все поступающие заявки на ремонт дорожного покрытия будут поставлены на контроль комиссией по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в среду в общественном совете при ГУ МВД региона.

— Любой автомобилист может на условиях анонимности сообщить о проблемном участке дороги с поврежденным покрытием, отсутствием дорожных знаков или разметки, — пояснили в общественном совете. — Для этого он должен оставить электронное сообщение в новом сервисе и по возможности прикрепить геолокацию опасного участка и фотографию повреждений дорожного полотна. Сегодня это можно сделать прямо с мобильного телефона.

Информация о результатах работы по устранению повреждений будет размещаться на сайте ГУ МВД региона сразу после очередного подведения итогов дорожной комиссии.

Впрочем, для получения ответа заявители могут прикреплять к сообщениям свой электронный адрес. В этом случае отчет о проделанной работе будет автоматически дублироваться и на него, отметили общественники.

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