Челябинцам предложили пожаловаться на качество автодорог

Все поступающие заявки на ремонт дорожного покрытия будут поставлены на контроль комиссией по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в среду в общественном совете при ГУ МВД региона.

— Любой автомобилист может на условиях анонимности сообщить о проблемном участке дороги с поврежденным покрытием, отсутствием дорожных знаков или разметки, — пояснили в общественном совете. — Для этого он должен оставить электронное сообщение в новом сервисе и по возможности прикрепить геолокацию опасного участка и фотографию повреждений дорожного полотна. Сегодня это можно сделать прямо с мобильного телефона.

Информация о результатах работы по устранению повреждений будет размещаться на сайте ГУ МВД региона сразу после очередного подведения итогов дорожной комиссии.