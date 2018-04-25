Дворкович рассказал о планах создать в Сочи новый футбольный клуб
Председатель оргкомитета «Россия-2018»,
Председатель оргкомитета «Россия-2018»,
Дворкович выразил надежду, что клубы, выступающих в городах, которые примут чемпионат мира, постараются выйти в
«Надеемся, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, поднатужатся и выйдут в высший дивизион. “Крылья Советов” близки к возвращению в
Он добавил, что после мундиаля часть мест на трибунах новых стадионов демонтируют.
Напомним, в начале марта Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018, после того как в декабре
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва,
В 1991—2013 годах в Сочи существовал футбольный клуб «Жемчужина», за это время он трижды расформировывался. В 2013 году был образован «Сочи», который с сезона-2014/15 попал в зону «Юг» первенства второго дивизиона России, но в июле 2015 года команда прекратила существование
В 2016 году команду вновь воссоздали, однако в июне 2017-го руководство «Сочи» заявило, что клуб сделает перерыв и после ЧМ-2018 сформирует новую команду.
В начале апреля 2018 года стало известно, что футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» обсуждает возможность переезда в Сочи.