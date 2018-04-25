Дворкович рассказал о планах создать в Сочи новый футбольный клуб

Дворкович выразил надежду, что клубы, выступающих в городах, которые примут чемпионат мира, постараются выйти в премьер-лигу, передает «Спорт-Экспресс».

«Надеемся, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, поднатужатся и выйдут в высший дивизион. “Крылья Советов” близки к возвращению в премьер-лигу, “Балтика” борется за право сыграть в стыковых матчах. Надеюсь, через год подтянется “Мордовия”. В Сочи есть планы по созданию команды, мои коллеги работают над этим вопросом», — рассказал председатель оргкомитета ЧМ-2018.

Он добавил, что после мундиаля часть мест на трибунах новых стадионов демонтируют.

Напомним, в начале марта Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018, после того как в декабре вице-премьер получил пожизненное отстранение от посещения Олимпиад и приостановил выполнение обязанностей главы РФС.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.

В 1991—2013 годах в Сочи существовал футбольный клуб «Жемчужина», за это время он трижды расформировывался. В 2013 году был образован «Сочи», который с сезона-2014/15 попал в зону «Юг» первенства второго дивизиона России, но в июле 2015 года команда прекратила существование из-за финансовых проблем.

В 2016 году команду вновь воссоздали, однако в июне 2017-го руководство «Сочи» заявило, что клуб сделает перерыв и после ЧМ-2018 сформирует новую команду. Бело-синие выступали на Центральном стадионе имени Метревели и провели на «Фиште» всего один матч, который стал для арены одним из трех обязательным тестовых поединков перед Кубком конфедераций.