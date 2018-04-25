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16:13 (мск), источник: Nur.kz

Карагандинскую область завалило снегом

В Карагандинской области пошел крупный снег и резко похолодало, обещалось, передает NUR.KZ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 755 мм рт. ст. 4 м/с

Несмотря на указанную температуру +3, хлопья снега легли на крыши и засыпали газоны. Погодная аномалия, видимо, пришла с Урала, там, по сообщениям синоптиков, снег, не переставая, шел 23 -24 апреля, из-за чего на дорогах даже образовались автомобильные пробки. В Караганде и Шахтинске накануне, 24 апреля, было тепло, шел небольшой дождь.

К слову, в области уже набухают почки на деревьях. Сейчас снег в регионе продолжает идти, на дорогах очень скользко.

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