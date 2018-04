Карагандинскую область завалило снегом

И лампа не горит и врут календари. И если вещи летние достал, то убери... #вотилетопрошло #погоданерадует #опятьснег #снег #караганда #казахстан #гастроли

A post shared by Евгений Быков (@bykov85) on Apr 25, 2018 at 5:59am PDT