Карагандинскую область завалило снегом
В Карагандинской области пошел крупный снег и резко похолодало, обещалось, передает NUR.KZ.
В Карагандинской области пошел крупный снег и резко похолодало, обещалось, передает NUR.KZ.
Несмотря на указанную температуру +3, хлопья снега легли на крыши и засыпали газоны. Погодная аномалия, видимо, пришла с Урала, там, по сообщениям синоптиков, снег, не переставая, шел 23 -24 апреля,
К слову, в области уже набухают почки на деревьях. Сейчас снег в регионе продолжает идти, на дорогах очень скользко.