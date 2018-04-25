Карагандинскую область завалило снегом

Несмотря на указанную температуру +3, хлопья снега легли на крыши и засыпали газоны. Погодная аномалия, видимо, пришла с Урала, там, по сообщениям синоптиков, снег, не переставая, шел 23 -24 апреля, из-за чего на дорогах даже образовались автомобильные пробки. В Караганде и Шахтинске накануне, 24 апреля, было тепло, шел небольшой дождь.