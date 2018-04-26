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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Дизайнер рассказала о платье Самойловой для выступления на Евровидении

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Платье, в котором Юлия Самойлова выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, отражает характер певицы и идею ее номера, рассказала РИА Новости дизайнер Анастасия Задорина.

«Евровидение» в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова споет песню «I Won’t Break» во втором полуфинале под шестым номером. Ранее певица рассказала, что дизайнером ее наряда стала Анастасия Задорина.

«Это будет платье нежно-голубого цвета. Оно выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Я вдохновлялась песней, но прежде всего — самой личностью Юли, ее историей. Это девушка, которая многое пережила и не сломалась. Это достойно уважения. У нее действительно сильный характер и олимпийская воля к победе», — сказала Задорина.

По ее словам, при создании сценического наряда она учитывала пожелания самой артистки, которая, например, просила добавить драпировки. Платье получилось очень женственным, при этом оно отражает характер Самойловой и идею ее номера, отметила дизайнер.

«Мы создали образы для всей команды. Более того, Zasport создал капсульную коллекцию, посвященную “Евровидению”, и мы запускаем флешмоб в поддержку Юли, в котором примут участие звезды музыки и спорта», — уточнила Задорина.

Олимпийский комитет России (ОКР) в марте подписал контракт до 2025 года с компанией Zasport, которая стала официальным экипировщиком Олимпийской команды России.

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