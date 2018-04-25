Студенты могут поучаствовать в съемках фильма «321-я Сибирская»
Съемки пройдут в Свирске, куда привезут немецкую военную технику из Волгограда.
Съемки пройдут в Свирске, куда привезут немецкую военную технику из Волгограда.
Съемки фильма «321-я Сибирская» продолжаются. Сейчас уже готово 80% материала, остальные сцены отснимут в Свирске, куда уже из Волгограда выехала колонна с немецкой техникой времен Великой Отечественной войны.
Напомним, кино снимает бурятский режиссер Солбон Лыгденов, который успел поработать в таких блокбастерах, как «Сталинград», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь». Лента повествует о героях из Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Перед зрителем развернется историческая драма о боях под Сталинградом и история двух сводных братьев:
Однако съемки еще продолжаются и в них могут принять участие простые горожане. Накануне в политех приехали участники съемочной группы и рассказали, что у студентов есть уникальная возможность стать частью интересного кинематографического проекта. Они смогут принять участие в массовых сценах, которые будут сниматься в Свирске. Об этом сообщили в