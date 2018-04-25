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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Студенты могут поучаствовать в съемках фильма «321-я Сибирская»

Съемки пройдут в Свирске, куда привезут немецкую военную технику из Волгограда.

Съемки фильма «321-я Сибирская» продолжаются. Сейчас уже готово 80% материала, остальные сцены отснимут в Свирске, куда уже из Волгограда выехала колонна с немецкой техникой времен Великой Отечественной войны.

Напомним, кино снимает бурятский режиссер Солбон Лыгденов, который успел поработать в таких блокбастерах, как «Сталинград», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь». Лента повествует о героях из Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Перед зрителем развернется историческая драма о боях под Сталинградом и история двух сводных братьев: старшем-русском и младшем-буряте. В кино снились такие известные актеры, как Владислав Погиба из сериала «Солдаты и Георгий Дронов — звезда ситкома «Воронины» и «Саша+Маша». Ранее планировалось, что премьера фильма состоится 9 мая 2018 года.

Однако съемки еще продолжаются и в них могут принять участие простые горожане. Накануне в политех приехали участники съемочной группы и рассказали, что у студентов есть уникальная возможность стать частью интересного кинематографического проекта. Они смогут принять участие в массовых сценах, которые будут сниматься в Свирске. Об этом сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.

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