Студенты могут поучаствовать в съемках фильма «321-я Сибирская»

Съемки фильма «321-я Сибирская» продолжаются. Сейчас уже готово 80% материала, остальные сцены отснимут в Свирске, куда уже из Волгограда выехала колонна с немецкой техникой времен Великой Отечественной войны.

Напомним, кино снимает бурятский режиссер Солбон Лыгденов, который успел поработать в таких блокбастерах, как «Сталинград», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь». Лента повествует о героях из Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Перед зрителем развернется историческая драма о боях под Сталинградом и история двух сводных братьев: старшем-русском и младшем-буряте. В кино снились такие известные актеры, как Владислав Погиба из сериала «Солдаты и Георгий Дронов — звезда ситкома «Воронины» и «Саша+Маша». Ранее планировалось, что премьера фильма состоится 9 мая 2018 года.