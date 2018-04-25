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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожарные машины в Пулково-2 напугали петербуржцев

В аэропорту Санкт-Петербурга спасатели готовятся к приему болельщиков.

Автомобили МЧС и скорой помощи сегодня днем экстренно приехали к терминалу «Пулково-2», чем очень напугали свидетелей происходящего. С виду очень похоже, что в здании произошло чрезвычайное происшествие.

— В Пулково 2 с мигалками и сиренами приехало 11 пожарных машин, — сообщают очевидцы в социальных сетях. — Дыма и огня не видно, но пожарные очень активно бегают в здание и вокруг машин. Стоит навес скорой помощи и реанимации.

На фото, присланном в редакцию очевидцем происходящего Натальей Ахтырской, можно рассмотреть, что около здания действительно находится множество машин и людей в спецснаряжении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, выяснилось, что ничего страшного в Пулково-2 сейчас не происходит, там проводятся пожарные учения. Это подтвердили корреспонденту КП в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу. Дело в том, что во время Чемпионата Мира по футболу этот терминал будет принимать чартеры с болельщиками, поэтому его сейчас готовят к работе. Помимо спасателей, в здании находятся волонтеры, которые отрабатывают спасение в случае ЧП в дни Чемпионата.

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