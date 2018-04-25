Пожарные машины в Пулково-2 напугали петербуржцев

Автомобили МЧС и скорой помощи сегодня днем экстренно приехали к терминалу «Пулково-2», чем очень напугали свидетелей происходящего. С виду очень похоже, что в здании произошло чрезвычайное происшествие.

— В Пулково 2 с мигалками и сиренами приехало 11 пожарных машин, — сообщают очевидцы в социальных сетях. — Дыма и огня не видно, но пожарные очень активно бегают в здание и вокруг машин. Стоит навес скорой помощи и реанимации.

На фото, присланном в редакцию очевидцем происходящего Натальей Ахтырской, можно рассмотреть, что около здания действительно находится множество машин и людей в спецснаряжении.

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