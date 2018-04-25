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16:08 (мск), источник: Nur.kz

Ремонт дорог начнется на двух оживленных улицах Алматы

На двух «ходовых» алматинских улицах с 26 апреля начнутся ремонтные работы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Источник: Nur.kz

С завтрашнего дня реконструкция коснется улицы Жандосова (от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева) и улицы Тимирязева (от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева). Срок завершения работ — июнь настоящего года. В связи с чем, уведомили в акимате, движение автотранспорта здесь будет затруднено.

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