Ремонт дорог начнется на двух оживленных улицах Алматы

С завтрашнего дня реконструкция коснется улицы Жандосова (от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева) и улицы Тимирязева (от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева). Срок завершения работ — июнь настоящего года. В связи с чем, уведомили в акимате, движение автотранспорта здесь будет затруднено.