Ремонт дорог начнется на двух оживленных улицах Алматы
На двух «ходовых» алматинских улицах с 26 апреля начнутся ремонтные работы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
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На двух «ходовых» алматинских улицах с 26 апреля начнутся ремонтные работы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
С завтрашнего дня реконструкция коснется улицы Жандосова (от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева) и улицы Тимирязева (от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева). Срок завершения работ — июнь настоящего года. В связи с чем, уведомили в акимате, движение автотранспорта здесь будет затруднено.