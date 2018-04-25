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15:49 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную

Из-за болезни сосудов у 26-летней Кристины случилось кровоизлияние в мозг.

Беременность Кристины Приходько проходила без осложнений, она должна была родить в сентябре 2017 года. Но на 26-й неделе у девушки случился инсульт, ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 7 в Алма-Ате, где в тот момент находилась ее семья.

«Половину тела парализовало, не чувствовала ее. Сначала мне было тяжело говорить, но потом речь пришла, постепенно стала двигать рукой, ногой. Каждый день меня проверяли в реанимации, чтобы, не дай бог, не было ухудшений, контролировали», — рассказала Кристина корреспонденту НГС, отметив, что раньше болезнь никак не проявлялась.

МРТ показала, что у девушки артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга — болезнь, при которой вены и артерии сплетаются в «узел». Пациентка провела в реанимации два месяца — врачи довели беременность Кристины до 35-й недели, на этом сроке ей сделали кесарево сечение. По словам девушки, она увидела сына Гордея только спустя 10 дней после родов, за мальчиком присматривал ее муж.

В больнице паре посоветовали обратиться в новосибирскую клинику им. Е. Н. Мешалкина, Кристина оказалась там в ноябре 2017 года. По словам врача-нейрохирурга Тимура Шаяхметова, первый разрыв АВМ и спровоцировал инсульт, а повторный разрыв мог бы привести к инвалидности или закончиться смертью.

«Риски повторного разрыва были, и мне было страшно просто — я не знала, проснусь я завтра или не проснусь. Головокружение было, гематома была еще в левой теменной доле — будто что-то стучало в голове», — вспоминает девушка.

Хирургическое лечение проходило в два этапа — в ноябре и в апреле, операцию провел руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии клиники Кирилл Орлов. Через бедренную артерию врачи добрались до сосудов головного мозга и нейтрализовали узел спутанных сосудов.

«После этого мне стало полегче, головные боли, головокружение исчезли», — рассказала Кристина Приходько. Ее выписали во вторник, 24 апреля, — девушка с мужем уже уехала домой.

Ранее СМИ писали о том, как уральские врачи спасли новорожденного весом всего 500 граммов.

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