Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную

Беременность Кристины Приходько проходила без осложнений, она должна была родить в сентябре 2017 года. Но на 26-й неделе у девушки случился инсульт, ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 7 в
«Половину тела парализовало, не чувствовала ее. Сначала мне было тяжело говорить, но потом речь пришла, постепенно стала двигать рукой, ногой. Каждый день меня проверяли в реанимации, чтобы, не дай бог, не было ухудшений, контролировали», — рассказала Кристина корреспонденту НГС, отметив, что раньше болезнь никак не проявлялась.
МРТ показала, что у девушки артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга — болезнь, при которой вены и артерии сплетаются в «узел». Пациентка провела в реанимации два месяца — врачи довели беременность Кристины до 35-й недели, на этом сроке ей сделали кесарево сечение. По словам девушки, она увидела сына Гордея только спустя 10 дней после родов, за мальчиком присматривал ее муж.
В больнице паре посоветовали обратиться в новосибирскую клинику им. Е. Н. Мешалкина, Кристина оказалась там в ноябре 2017 года. По словам
«Риски повторного разрыва были, и мне было страшно просто — я не знала, проснусь я завтра или не проснусь. Головокружение было, гематома была еще в левой теменной доле — будто
Хирургическое лечение проходило в два этапа — в ноябре и в апреле, операцию провел руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии клиники Кирилл Орлов. Через бедренную артерию врачи добрались до сосудов головного мозга и нейтрализовали узел спутанных сосудов.
«После этого мне стало полегче, головные боли, головокружение исчезли», — рассказала Кристина Приходько. Ее выписали во вторник, 24 апреля, — девушка с мужем уже уехала домой.
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