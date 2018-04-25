Коммунальщики попытались поднять тариф на воду для жителей Воронежской области в 2 раза

— Истец указывал, что установленные тарифы для населения на 2018 год в размере 77,48 рубля за кубометр воды необоснованно занижены регулятором. Не учтены затраты предприятия для обеспечения населения качественной питьевой водой, в том числе на откачку и вывоз отработанного концентрата, образующегося при очистке воды. В связи с этим экономически обоснованным тарифом на 2018 год, по мнению «Водоканала», должны быть 177 рублей за кубометр воды, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.