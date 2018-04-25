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16:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Коммунальщики попытались поднять тариф на воду для жителей Воронежской области в 2 раза

Воронежский облсуд отказал Аннинскому муниципальному унитарному предприятию (АМУП) «Водоканал». Организация попыталась завысить тарифы на холодную воду больше, чем в два раза, но проиграла суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 25 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

Организация обеспечивала холодной водой жителей Верхнетойденского сельского поселения. Коммунальная фирма подала в суд административное заявление к управлению по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Предприятие попросило отменить приказ, который устанавливал долгосрочные тарифы на питьевую воду в 2018—2020 годах.

— Истец указывал, что установленные тарифы для населения на 2018 год в размере 77,48 рубля за кубометр воды необоснованно занижены регулятором. Не учтены затраты предприятия для обеспечения населения качественной питьевой водой, в том числе на откачку и вывоз отработанного концентрата, образующегося при очистке воды. В связи с этим экономически обоснованным тарифом на 2018 год, по мнению «Водоканала», должны быть 177 рублей за кубометр воды, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд посчитал, что доказательств недостаточно, и отказал коммунальщикам.

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