Папуасы обзавелись кинжалами из человеческих костей ради престижа

Верхние кинжалы были сделаны из человеческих бедренных костей, нижний — из кости казуара. | Источник: N.Dominy et al./ Royal Society Open Science, 2018

К такому выводу пришли американские антропологи и физики, измерившие прочность того и другого оружия, и описавшие результаты в статье, опубликованной в Royal Society Open Science.

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До начала XX века жители Новой Гвинеи в качестве оружия использовали костяные кинжалы. Ими убивали врагов или добивали раненых ударом в горло. Кинжалом могли протыкать колено, тазобедренный сустав или лодыжку пленника. После этого он оставался в живых, но не мог убежать и впоследствии становился обедом.

Кинжалы служили не только оружием, но и символом престижа. Их делали из человеческих бедренных костей, причем ценились кости поверженных врагов, или из тибиотарзуса казуара (кости, соединяющей бедро и цевку). Казуары — злобные и драчливые птицы, и удачливые охотники таким образом подтверждали свою маскулинность. В некоторых одах усопшим перечислялось количество убитых ими казуаров. Вероятно, папуасы использовали кости казуаров и по утилитарным причинам. Они обладали прекрасной механической прочностью и были устойчивы к изгибам и скручиванию.

Однако сравнимы ли кинжалы из человеческих и казуаровых костей по прочности, или кинжалы из человеческих костей использовались больше для престижа, было неизвестно.

Верхние фотографии сделал антрополог Альберт Буэлл Льюис, который посетил лагуну Малол, Айтапе, северную Новую Гвинею в сентябре 1909 года a. К левой руке человека в центре каноэ прикреплен костяной кинжал. b. Нарукавники из ротанга использовались для закрепления кинжалов и украшений. Люди из народности асмат тоже изготавливают кинжалы из кости. c. К левой руке человека из этой народности прикреплен кинжал из кости казуара. d. Если смотреть на «изнанку» кинжала, видно, что с нее срезали большую часть кости, чтобы получить более плоское лезвие. | Источник: N.Dominy et al./ Royal Society Open Science, 2018

Чтобы это выяснить, американские ученые под руководством Натаниеля Домини (Nathaniel Dominy) из Дартмутского колледжа провели стресс-тест кинжала из кости казуара, сделанного в 1970-е годы. Затем они сделали компьютерную томографию 11 кинжалов, хранящихся в коллекции Музея искусств Дартмутского колледжа. Пять из них были сделаны из человеческих костей, шесть — из костей казуара. На полученных трехмерных моделях ученые провели виртуальные стресс-тесты.

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С помощью компьютерной томографии они оценили плотность материала и геометрию клинка, а с помощью одноосного механического тестера и компьютерного моделирования проверили, какая сила нужна для разрушения кинжалов.

По результатам тестов ученые пришли к выводу, что и тот, и другой материал обладают примерно одинаковыми механическими свойствами, но кинжалы, сделанные из человеческих костей, оказались более устойчивы к изгибу. Чтобы их сломать, виртуально пришлось приложить силу на 30 процентов выше. В то же время исследователи отмечают, что клинки из кости казуара были намеренно сделаны более хрупкими. При изготовлении с них срезали более толстый слой кости, так что они были более плоскими по сравнению с кинжалами из человеческих костей и их было удобнее носить во время битвы. Если «казуаровые» клинки ломались, их было легче заменить. Поэтому авторы исследования пришли к выводу, что кинжалы из человеческих костей делали более прочными и носили ради престижа, чтобы подчеркнуть свой статус.