В 2017 году в Башкирии у чиновников изъяли имущество на 39 млн рублей

Прокурор Башкирии Андрей Назаров выступил на заседании Госсобрания РБ, где рассказал о состоянии законности в регионе в 2017 году. В числе прочих моментов было уделено внимание антикоррупционной работе.

Так, по словам прокурора, в прошлом году выявлено более 4000 нарушений антикоррупционного законодательства, 1477 чиновников наказаны, в том числе уволены 32 человека, возбуждено 62 уголовных дела. Кроме того, есть факты приобретения на нелегальные доходы разного имущества: недвижимости и дорогих авто.

— В минувшем году по нашим искам имущество трех государственных служащих на сумму 39 млн. рублей обращено в доход государства, — отметил Андрей Назаров.