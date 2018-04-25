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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В 2017 году в Башкирии у чиновников изъяли имущество на 39 млн рублей

По словам прокурора республики, факты коррупции в регионе выявляют все чаще.

Прокурор Башкирии Андрей Назаров выступил на заседании Госсобрания РБ, где рассказал о состоянии законности в регионе в 2017 году. В числе прочих моментов было уделено внимание антикоррупционной работе.

Так, по словам прокурора, в прошлом году выявлено более 4000 нарушений антикоррупционного законодательства, 1477 чиновников наказаны, в том числе уволены 32 человека, возбуждено 62 уголовных дела. Кроме того, есть факты приобретения на нелегальные доходы разного имущества: недвижимости и дорогих авто.

— В минувшем году по нашим искам имущество трех государственных служащих на сумму 39 млн. рублей обращено в доход государства, — отметил Андрей Назаров.

Что касается преступлений, сохраняется позитивная тендеция — все чаще правоохранители выявляют такие факты. Так, в 2017 году зарегистрировано 888 коррупционных преступлений (это на 7,4% больше, чем годом ранее).

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