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16:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Летний турсезон откроется гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань»

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). Летний туристический сезон официально откроется в столице Татарстана 12 мая гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он посвящен развитию культуры еды и презентации ресторанов и кафе города. Местом проведения 2-дневного мероприятия станет парк Тысячелетия — фестиваль соберет в одном месте более 40 ведущих кафе и ресторанов города.

«Вкусная Казань» — главное республиканское гастрономическое событие, на котором представлены национальная кухня и ведущие концепции и проекты в сфере общественного питания Казани. В 2016 году фестиваль посетило более 20 тыс. человек, в 2017 году было более 50 тыс.

В этом году в связи с насыщенной летней программой чемпионата мира по футболу он состоится раньше обычного срока и в несколько другом формате. Изменения формата фестиваля в первую очередь связаны с проведением «финала четырех» волейбольной Лиги чемпионов, который впервые будет принимать Казань 12 и 13 мая. Матчи пройдут в «Баскет-холле». Фестиваль состоится на площадке фанзоны турнира, сообщили в Комитете по развитию туризма.

В течение двух дней, 12 и 13 мая, жителей и гостей города жду тематические зоны, кулинарные шоу на сцене, живая музыка, детская зона, удобная территория, оборудованная посадочными местами, развлечения. Вход на фестиваль свободный.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет при поддержке ВК «Зенит-Казань», мэрии Казани и Комитета по развитию туризма.

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