Летний турсезон откроется гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он посвящен развитию культуры еды и презентации ресторанов и кафе города. Местом проведения 2-дневного мероприятия станет парк Тысячелетия — фестиваль соберет в одном месте более 40 ведущих кафе и ресторанов города.

«Вкусная Казань» — главное республиканское гастрономическое событие, на котором представлены национальная кухня и ведущие концепции и проекты в сфере общественного питания Казани. В 2016 году фестиваль посетило более 20 тыс. человек, в 2017 году было более 50 тыс.

В этом году в связи с насыщенной летней программой чемпионата мира по футболу он состоится раньше обычного срока и в несколько другом формате. Изменения формата фестиваля в первую очередь связаны с проведением «финала четырех» волейбольной Лиги чемпионов, который впервые будет принимать Казань 12 и 13 мая. Матчи пройдут в «Баскет-холле». Фестиваль состоится на площадке фанзоны турнира, сообщили в Комитете по развитию туризма.

В течение двух дней, 12 и 13 мая, жителей и гостей города жду тематические зоны, кулинарные шоу на сцене, живая музыка, детская зона, удобная территория, оборудованная посадочными местами, развлечения. Вход на фестиваль свободный.