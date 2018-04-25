В Самаре путепровод на Ташкентской готов на 90%
В ближайшее время там начнут укладывать асфальт.
В ближайшее время там начнут укладывать асфальт.
Строительство путепровода на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Демократической в Самаре близится к завершению. Как сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог, на данный момент готовность объекта составляет 90%.
По словам представителей ведомства, в настоящее время рабочие занимаются подготовкой основания путепровода под укладку асфальта, которая начнется в ближайшее время. Также на объекте ведется подготовка поверхностей балок пролетного строения под окраску. Напомним, достроить двухуровневую развязку планируется до конца апреля.