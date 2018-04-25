Первому поезду станции «Стрелка» дали имя
Объявлены итоги
Объявлены итоги
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов озвучил итоги
«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой, — об этом Владимир Панов написал на своей страничке в социальной сети, — Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках
У самого Панова вызвали симпатии имена «Александр Невский», «Бетанкур», «Ростислав Алексеев».
«Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», — пояснил глава города.