Первому поезду станции «Стрелка» дали имя

«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой, — об этом Владимир Панов написал на своей страничке в социальной сети, — Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы.