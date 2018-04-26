«Парящий мост» в «Зарядье» не будут закрывать во время ЧМ-2018

Ранее ряд СМИ сообщили, что во время чемпионата при большом скоплении людей посещение на мост может быть ограничено.

«Мост точно закрывать не будут», — сказал представитель парка, добавив, что, скорее всего, будут оптимизироваться потоки посетителей при их увеличении.

По словам директора парка Павла Трехлеба, при скоплениях людей в парке могут вводиться определенные ограничения, но, как правило, при этом посетителям парка стараются обеспечить комфортное пребывание.

Трехлеб также добавил, что сейчас прорабатываются вопросы усиления безопасности в парке во время чемпионата. Он уточнил, что скорее всего, в парке будет увеличено число сотрудников полиции и Росгвардии.