«Парящий мост» в «Зарядье» не будут закрывать во время ЧМ-2018

Ранее ряд СМИ сообщили, что во время чемпионата при большом скоплении людей посещение на мост может быть ограничено.
«Мост точно закрывать не будут», — сказал представитель парка, добавив, что, скорее всего, будут оптимизироваться потоки посетителей при их увеличении.
По словам директора парка Павла Трехлеба, при скоплениях людей в парке могут вводиться определенные ограничения, но, как правило, при этом посетителям парка стараются обеспечить комфортное пребывание.
Трехлеб также добавил, что сейчас прорабатываются вопросы усиления безопасности в парке во время чемпионата. Он уточнил, что скорее всего, в парке будет увеличено число сотрудников полиции и Росгвардии.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.