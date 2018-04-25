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16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Международный чемпионат по пожарному кроссфиту в Иркутске: 28 и 29 апреля площадь Сперанского перекроют

Внимание, иркутяне! 29 апреля в Иркутске состоится грандиозное событие — Международный чемпионат по пожарному кроссфиту, в котором примут участие более 40 команд из разных регионов России, а также из Ближнего Зарубежья. В связи с этим 28 и 29 апреля изменится схема движения общественного транспорта в центре Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

Так, 28 апреля в связи с подготовкой к соревнованиям с 12:00 до 22:00 будет закрыта для проезда площадь графа Сперанского. Автомобилистам советуют объезжать сквер Кирова по другим улицам. А 29 апреля с 9:00 до 19:00 будет полностью закрыт проезд вокруг сквера Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Как изменится схема движения автобусов и маршруток 28 и 29 апреля:

28 апреля

— автобусы № 3, 7к, 8, 11, 16, 20, 23, 38, 64, 67, 80, 90, 6, 14, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 60, 65, 66 направятся по улицам Сухэ-Батора, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам;.

— маршруты № 12, 16к при следовании в центр после ул. Ленина направятся по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова, Ленина и далее. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена;.

— автобус № 56 при следовании из пр. Радищева в центр после ул. Рабочая поедет по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Чкалова и Ленина.

29 апреля

— № 3, 7к, 16, 20, 23, 38, 64, 67, 80, 90, 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66, 12, 16к поедут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена. Вместо остановки «ул. Сухэ-Батора» будет «Художественный музей».

— № 3, 6, 14, 16, 20, 23, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99 по направлению в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. Остановки в районе сквера Кирова будут исключены.

— автобус № 8 при следовании в мкр. Зеленый после ул. Чкалова направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских событий и далее по маршруту. Обратно после ул. Ленина поедет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Цирк», «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

— автобус № 56 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Ленина направится по улицам Канадзавы, Марата, Сурикова, Нижняя Набережная, Декабрьских Событий, Рабочая и далее по маршруту. Из пр. Радищева после ул. Рабочая — по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Чкалова, Ленина и далее по маршруту. Остановки «Площадь графа Сперанского» и «Сквер им. Кирова» будут исключены.

— № 28 при следовании в центр после Глазковского моста поедет по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Сквер им. Кирова», «Цирк», «ул. Каландаришвили», «ул. Пролетарская» и «ул. Сухэ-Батора» будут исключены.

— № 13 при следовании в центр после ул. Карла Маркса направится по улицам Каландаришвили, Желябова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Пролетарская», «ул. Сухэ-Батора», «Цирк» будут исключены.

— автобус № 98 после ул. Карла Маркса поедет по улицам Киевская, Дзержинского, Литвинова и далее по маршруту.

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