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17:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге придумали, как снизить число ДТП под «мостом глупости»

Мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги покроют светоотражающей краской, чтобы водители уж точно видели все рейки в пролетах и не застревали. В минувший четверг здесь в очередной раз потерял кузов грузовик, это уже 11-й случай с января, а всего за три года — 147 только зафиксированных ДТП.

Этот мост появился на карте Петербурга в 2009-м году. Фактическая высота пролетов — три метра, для автомобилей установлено ограничение 2,7 метра.

С одной стороны мост украшен растяжкой со слоганом «ГАЗель не проедет», за 50 метров до опасного участка установлены предупреждающие знаки, на самом мосту нанесена разметка. Неравнодушные жители Пушкинского района пишут о каждой аварии, у моста даже есть собственный микроблог. Поэтому опасный участок на юге Петербурга для автолюбителей, в принципе, секретом не является.

Проблема обострилась относительно недавно. С 2014-го года здесь стали биться машины, с 2015-го колпинские автолюбители, то ли в шутку, то ли всерьез, начали считать застрявшие грузовики, а сам мост в городе стали называть не иначе как «мостом глупости».

Что с ним произошло? Среди популярных городских мифов — версия, что мост мог осесть, или во время очередного ремонта под ним проложили слишком толстый слой асфальта. Но, как говорит пресс-секретарь дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Мила-Мария Горячева, после серии аварий проводились измерения высоты путепровода, которые показали полное соответствие нормам.

То, что грузовики буквально притягивает к мосту, можно объяснить навигаторами, которые ведут водителей по кратчайшему пути. Петербуржец Олег Шляхтин, который с осени прошлого года ведет микроблог, посвященный «мосту глупости», считает, что водителей дезинформирует арка перед въездом. К ней на тросах подвешена рейка, которая в идеале должна выходить за реальные габариты моста. Но время от времени водители ее сбивают. Соответственно, в период, когда рейки нет, у водителей единственным ориентиром является арка, а ее высота — четыре метра. Сам мост — хитрый. Кромка моста — тоже четыре метра, а та самая рейка, о которую массово бьются машины, находится непосредственно под мостом. При въезде ее не всегда видно, соответственно, у водителей может возникнуть иллюзия, что знаки преувеличивают опасность.

Уверенность водителей укрепляется еще и тем, что определенные модели грузовиков под мостом проезжают свободно. Не пополняют число жертв «моста глупости» «ГАЗели» с тентом или микроавтобусы типа Fiat Ducato. Но «ГАЗели» с высотой кузова три метра застревают намертво, хотя разница в высоте кузова со свободно проходящими у них — 20−30 сантиметров, не больше.

В этом году Олег Шляхтин предложил оборудовать мост дополнительными предупреждающими средствами в рамках проекта «Народный бюджет». Петербуржец выдвинул идею подвесить рейки не на тросы, а на цепи, а непосредственно на въезде установить яркие желтые арки, которые бы защищали сам мост от удара и в очередной раз давали бы понять водителю грузовика, что он избрал рискованный путь. По расчетам Шляхтина, на оборудование моста потребовалось бы 1,5 миллиона рублей. Но чиновники из комиссии, рассматривающей народные инициативы, не посчитали эту идею достойной воплощения.

Самое интересное, что за аварии под «мостом глупости» не отвечает ни одна структура. «Мостотрест» следит за тем, чтобы сам мост стоял и был исправен, дирекция по организации дорожного движения отвечает за предупреждающие знаки, ГИБДД оформляет протоколы на тех, кто под мостом не прошел. Все эти структуры о проблеме «моста глупости» прекрасно знают, но каждое ведомство может решить ее только в рамках своих компетенций.

Как рассказали «РГ» в «Мостотресте», сейчас принято решение покрасить конструкции моста светоотражающей краской. Как только ее получат от поставщика, сразу же нач-нутся работы.

Кроме того, дирекция по организации дорожного движения до 26 апреля установит информационные щиты.

Тем временем Олег Шляхтин добился того, чтобы в приложении «Яндекс-Навигатор» рядом с мостом появился знак, предупреждающий об ограничении по высоте.

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